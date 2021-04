Pour la 24ème édition du Challenge des métiers du plâtre et de l'isolation, le CCCA-BTP a signé une convention de soutien avec l'Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre et de l'Isolation (APMP), qui organise le concours. A travers ce soutien, des coachs viendront accompagner les équipes candidates pour travailler sur la cohésion d'équipe, la communication, ou encore la confiance en soi.

Organisé tous les deux ans par l'Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre et de l'Isolation (APMP), le Challenge des métiers du plâtre et de l'isolation vise à faire connaître et valoriser le savoir-faire de ces métiers, et à favoriser l'émulation. Le concours s'adresse à tous les établissements proposant une formation dans ces domaines.

Concrètement, des équipes sont formées et doivent réaliser un ouvrage en fonction d'un thème retenu. Elles sont accompagnées par l'équipe pédagogique et par un formateur. L'équipe définit dans un premier temps le projet en le documentant et en l'illustrant, puis le met en œuvre selon les directives formulées.

Coacher les équipes

Pour la première fois cette année, l'Association pour la Promotion des Métiers du Plâtre et de l'Isolation (APMP) annonce avoir reçu le soutien du CCCA-BTP. Eric Routier, président du CCCA-BTP, a en effet signé une convention de soutien avec Jean-Yves Labat, président de l'APMP, pour cette nouvelle édition du challenge, qui sera lancée en mai.

« Depuis son origine, ce challenge donne aux jeunes une opportunité de mettre en lumière et de partager leurs savoir-faire techniques, leurs capacités à innover et à communiquer autour de leur métier. Ce soutien du CCCA-BTP permet de mobiliser des moyens nouveaux au service des jeunes, par exemple nous proposerons pour la première fois, à chaque équipe l’intervention d’un pool de coachs qui accompagnera les jeunes et leurs formateurs sur quatre demi- journées », explique le président de l'APMP.

Ce nouvel accompagnement vise notamment à renforcer la cohésion d'équipe, la communication, la concentration, mais aussi la confiance individuelle et collective.

Au niveau du calendrier, les candidatures seront ouvertes jusqu'à fin novembre. Le jury, composé de membres de l'APMP et de journalistes de la presse professionnelle, se réunira dans un an pour désigner les lauréats des trois trophées « Grand Prix », « Innovation », et « Evénement ». Un quatrième prix sera également décerné par le vote de public, appelé à participer via la page Facebook du « Challenge APMP ». Enfin, la cérémonie qui réunir les équipes candidates se tiendra en juin 2022.

Claire Lemonnier