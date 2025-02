Une ancienne antenne réunionnaise de l’ENSA de Montpellier ouvre ce mois de mars. Elle devient ainsi la 21ème École Nationale Supérieure d'Architecture du territoire français.

Le 1er mars, une première école publique d'architecture d'Outre-mer ouvre à La Réunion. Il s’agit d’une ancienne antenne de l'École nationale supérieure d'architecture (ENSA) de Montpellier, ouverte en 1988 et qui va prendre son autonomie.

Le décret associé à cette création a été publié le 1er février au Journal officiel.

Accompagner la reconstruction de Mayotte

L’idée : « mieux recouvrir les besoins architecturaux des Outre-mer », a déclaré la ministre de la Culture Rachida Dati, le 4 février.

« Avec cette reconnaissance, l'ENSA-La Réunion devient la 21ème École Nationale Supérieure d'Architecture du territoire français, offrant aux étudiants une formation d'excellence au cœur de l'océan Indien. Cette création répond à une ambition forte : développer un enseignement adapté aux enjeux climatiques et sociétaux, dans des contextes tropicaux », se réjouit la future école réunionnaise dans un communiqué. Un écho aux travaux des nouvelles Assises de la Construction durable en Outre-Mer, réunies le 20 février 2024.

L’établissement est implanté au Port, commune réunionnaise entre Saint-Paul et Saint-Denis. Il « sera notamment en mesure d'agir au plus près des besoins de reconstruction à Mayotte », souligne Mme Dati, sans détailler comment. L’archipel, ravagé par le cyclone Chido, fait l’objet d’une loi d’urgence adoptée au Sénat et de pistes architecturales.

La nouvelle école s’inscrit d'ailleurs dans une stratégie globale pour l’architecture, concentrée sur la professionalisation de ses étudiants.

Virginie Kroun

Photo de Une : L’édifice de l'ENSA-La Réunion conçu par Architecture-Studio - ©Hervé Douris