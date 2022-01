Championnat de France des Cordistes : la 10ème édition prévue en mai Évènements du bâtiment | 18.01.22

Partager sur :

Initialement reporté en juin 2021 en raison de la crise sanitaire, le 10ème Championnat de France des Cordistes avait temporairement été suspendu. En ce début d’année, le Syndicat France Travaux sur Cordes a toutefois tranché sur une nouvelle date. L’évènement se déroulera ainsi du 19 au 20 mai prochain, et sera ponctué d’une dizaine épreuves vertigineuses et d'animations. De quoi valoriser le métier de cordiste, qui concilie agilité, sécurité et performance technique.

Prévue au printemps dernier, la 10ème édition du Championnat de France des Cordistes a dû être reportée. Son organisateur, le Syndicat France Travaux sur Cordes, a fait ce choix en raison de la pandémie et des contraintes sanitaires, pouvant nuire au valeurs charnières de l’évènement : le professionnalisme, la compétition, ainsi que la convivialité. 10 épreuves et des animations prévues à Lyon Le rendez-vous des professionnels cordistes prévoit donc son retour entre le jeudi 19 et le vendredi 20 mai à la Sucrière. Ce bâtiment industriel, situé dans le quartier Lyon Confluence (69), a été rénové en 2011 pour devenir un lieu culturel et évènementiel. Un endroit idéal pour les 100 participants au championnat, issus d’une vingtaine d’entreprises. Au programme : environ 10 épreuves techniques et pointues, individuelles et collectives, comprenant notamment un volet secours. Au-delà des démonstrations de haut vol, l’évènement a aussi sa part de tables rondes et de stands d’industriels comme d’autres partenaires, centrés sur la formation, la sécurité, ainsi que les avancées techniques et matérielles de la profession. « C’est l’occasion de mettre en valeur la maîtrise technique, la performance physique et le savoir-faire de cette profession - cordiste - un métier en expansion, aujourd’hui mis en lumière grâce à des chantiers historiques, tels que les travaux de consolidation de la cathédrale de Notre-Dame de Paris », développe le Syndicat France Travaux sur Cordes. D'après les chiffres du syndicat, les métiers des cordes rassemblent actuellement 15 000 salariés et 656 entreprises répertoriées en France. Devant concilier agilité, sécurité et performance technique, les cordistes sont dotés d’une richesse, notamment grâce à la diversité d’environnements et d’activités qu’ils couvrent : rénovation de bâtiments, maintenance de sites industriels, restauration de monuments historiques, travaux sur ouvrages d’art, sécurisation des voies de circulation, ou encore spectacle et évènement. Virginie Kroun

Photo de Une : ©vuedici.org

Virginie.kroun