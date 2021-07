Concours Archi’Bois 2021 : découvrez les lauréats !

Le 1er juillet dernier a eu lieu la finale du concours Archi’Bois, co-organisé depuis 2019 par le fonds Archimbaud pour l’Homme et la Forêt, et l’École nationale supérieure d’architecture (ENSA) Paris-Val de Seine. Pour cette troisième édition, la compétition a mis au défi des étudiants architectes, ingénieurs et paysagistes autour de travaux sur la flexibilité, l’évolutivité et la réversibilité du bois.

C’est à la Maison d’Architecture d'Île-de-France que la cérémonie de la remise de prix du concours Archi’Bois s’est déroulée le 1er juillet dernier. La troisième édition de la compétition a invité les candidats à exploiter la flexibilité, l’évolutivité et la réversibilité du bois.



Ces caractéristiques font écho aux enjeux actuels de l’architecture, portés sur le réemploi, la rapidité de mise œuvre et la durabilité des structures. Des sujets auxquels sont sensibles le Comité national pour le développement du bois (CNDB) et le fonds de dotations Plantons pour l’Avenir, nouveaux partenaires de la compétition. 1er prix : « Habitat 100.0 » de G'Juliemm Kouame - Source photo : Site concours Archi'Bois Parmi les dix projets finalistes, quatre lauréats ont été sélectionnés. Le premier prix a été remporté par G'Juliemm Kouame, étudiant de l’ENSA Versailles pour son « Habitat 100.0 ». Ce projet imagine une bâtisse sans rez-de-chaussée, remplacé par un niveau zéro, lui donnant des allures de château ambulant. Joël Bonnot, de l’ENSA Montpellier-La Réunion, a reçu le deuxième prix avec « Canopeï » et ses murs-terrasses réversibles. 2ème prix : « Canopeï » de Joël Bonnot - Source photo : Site concours Archi'Bois Pierre Adam et Valentine Bauer, gagnants du troisième prix, de l’Ensa Normandie, se sont démarqués avec « Du cidre au bois normand ». Ce plan de dénivellation naturelle du terrain tend à valoriser un domaine viticole divisé en deux parties : un site touristique et un pôle de production. 3ème prix : « Du cidre au bois normand » de Pierre Adam et Valentine Bauer - Source photo : Site concours Archi'Bois Enfin, une mention spéciale a exceptionnellement été décernée au projet « Nouveau REgare » de Doyeon Choi, de l’ENSA Paris-Val de Seine, qui réinvente un site de la Petite Ceinture du 15ème arondissement de Paris, à travers l'installation d'une structure en bois modulable et réversible. Mention spéciale : « Nouveau REgare » de Doyeon Choi - Crédits photo : Source photo : Site concours Archi'Bois Pour les absents à la cérémonie, les projets lauréats sont exposés jusqu’au 17 juillet au Grand Palais Ephémère, à l’occasion du Forum International Bois Construction (espace FRM11, partie Former).



Virginie Kroun

Photo de une : Site concours Archi'Bois

Redacteur