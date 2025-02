Prix ​​National de la Construction Bois 2025 : les candidatures sont ouvertes !

Le Prix National de la Construction Bois valorise chaque année les projets les plus innovants et ouvre son appel à candidatures jusqu'au 14 mars 2025.

Le Prix National de la Construction Bois (PNCB) revient en 2025 pour une 14ème édition.

Ce concours, organisé depuis en 2012, en partenariat avec les interprofessions régionales de la filière bois-forêt, invite les architectes, bureaux d'études, constructeurs, maîtres d'ouvrage et particuliers à soumettre leurs projets. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 14 mars 2025.

Huit catégories

La compétition est ouvert à tous les professionnels et porteurs de projets issus du secteur de la construction bois, qu'ils soient situés en France métropolitaine ou en Outre-mer. Les réalisations doivent avoir été achevées après le 1er janvier 2022. L'inscription est gratuite et se fait en ligne via le site officiel du prix.

Les projets sont évalués selon plusieurs critères clés, notamment la cohérence architecturale, l'impact écologique, l'utilisation de matériaux renouvelables et le respect des spécificités territoriales.

Les candidatures sont d'abord vérifiées par des jurys régionaux. Celles-ci sont ensuite soumis au jury national, qui décernera les prix dans huit catégories couvrant l'ensemble du savoir-faire de la filière. Les jurys régionaux délibéreront entre le 15 mars et le 30 mai, avant la tenue du jury national le 1er juillet. La remise des prix se déroulera à la rentrée 2025.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock