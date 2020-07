Le secteur de la construction est forcé d’accélérer sa transition environnementale, numérique et digitale. Cela tombe bien puisque l'épidémie de coronavirus a réveillé la créativité des entrepreneurs de la construction qui ont développé de nouveaux systèmes innovants. Des innovations qui seront récompensées à l'occasion du Challenge Start-up Construction Tech.

Pour sa troisième édition, le Challenge Start-upsConstruction Tech soutient et met en lumière les innovations proposées par de jeunes entreprises du BTP et de l’immobilier. Jusqu’au 30 octobre prochain, les start-ups souhaitant concourir pourront soumettre leur candidature, lesquelles seront, après l’analyse d’un jury d’expert au mois de décembre, peut-être nommées lauréates de la compétition.

Ces experts, réunis pour nommer plusieurs gagnants dont le Grand Lauréat, étudieront et évalueront les candidatures selon différents critères comme par exemple « la pertinence et la maturité de la solution ou du produit présenté ». Les innovations proposées par les différents participants pourront concourir dans plusieurs domaines comme :

la sécurité des personnes et équipements de protections individuels (EPI) ;

smart home, smart building et IoT ;

smart cities ;

BIM, 3D et réalité virtuelle ;

solution constructive et matériaux ;

énergie, efficacité énergétique et ENR ;

plateforme d’intermédiation ;

data, IA et blockchain ;

gestion de chantier ;

économie circulaire ;

végétalisation.

La parole aux start-ups

Pour les récompenser même si elle ne sont pas gagnantes, le challenge donnera à tous les candidats de la visibilité. Dès leur inscription, le concours communiquera sur l’ensemble de ses candidats via les réseaux sociaux et des campagnes d’e-mailings. Certaines feront également l’objet d’un poadcast nommé « la start-up de la semaine », diffusé sur Batiradio. Pour cette nouvelle édition, le concours décide d’agrandir ses axes de communication et propose au Grand Lauréat de prendre la parole sur le salon Pollutec, se déroulant à Lyon du 1er au 4 novembre 2020.

Un tremplin qui peut aider beaucoup de jeunes entreprises à lancer et améliorer la commercialisation de leurs produits, comme l’explique Élodie Grimoin, co-fondatrice de d’Urban Canopée, Grand Lauréat de la deuxième édition du concours : « Nous avons eu la chance de pouvoir pitcher auprès de différents publics et de présenter notre mobilier urbain végétalisé à de nombreuses personnes avant et pendant le salon. (…) Pour nous, c’était aussi un tremplin grâce aux contacts qui se font lors du Salon. Notre présence sur le Démonstrateur Construction Tech® a, par exemple, été une occasion unique d’échanger avec Brune Poirson qui a remarqué notre mobilier urbain végétalisé. Plusieurs projets ont été initiés à l’occasion de ce salon, nous espérons pouvoir très prochainement les finaliser et nous continuons de développer d’autres concepts autour de la végétalisation des villes ».

Tout comme cette lauréate, les gagnants de la troisième édition du concours seront invités à présenter leurs solutions lors d’une conférence de presse Construction Tech en 2021. Ils seront aidés par certains membres du jury parrainant les start-ups de leur choix. Puis, en novembre 2021, le Grand Lauréat pourra participer au salon Batimat où il pourra rencontrer des industriels, chercheurs, et autres personnalités pouvant les aider à se déployer à l’internationale.

Enfin, les entreprises inscrites à ce challenge seront invitées à intégrer l’annuaire digital des Start-ups Construction Tech, un outil développé par Batimat qui facilite la mise en relation entre les différentes start-ups et les différents acteurs du bâtiment, laissant ainsi la perspective de futures belles collaborations.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock