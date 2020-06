Pour sa 8ème édition, le concours Intermat Innovation Awards continue de récompenser et de valoriser les entreprises de R&D, ces entreprises créant des innovations qui contribuent à faire avancer le secteur de la construction et des infrastructures.

Sous l’oeil attentif de la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics), Intermat est prêt à récompenser les entreprises innovantes, les avant-gardistes de la construction capables d’améliorer les conditions de travail, les engins et l’organisation du secteur. Pour la huitième année consécutive, le concours est à la recherche de son « millésime 2021 » et lance un appel à candidatures, espérant que cette année sera un bon cru en termes d’innovations.

Les exposants du salon Intermat 2021 ont jusqu’au 5 octobre prochain pour s’inscrire. Les développeurs de services, de produits, d’équipements, de matériel ou de process sont invités à participer au concours sur les 5 thématiques suivantes :

Terrassement, démolition et transport,

Routes, industries des matériaux et fondations, levage et manutention,

Bâtiment et filière du béton,

Nouvelles technologies.

Chacune de ces catégories récompensera deux innovations, soit un total de 10 lauréats. Quatre prix spéciaux seront également distribués pour valoriser les initiatives des entreprises proposant une innovation spécifiques dans l’ensemble de ces domaines : les prix World of Concrete Europe, Transition énergétique, Start-Up et Sécurité.

Le concours réinvente sa cérémonie de remise des prix et innove au même titre que les participants de la compétition. Pour la première fois depuis sa création, l’annonce des nominés (les entreprises sélectionnées par la première réunion du jury) aura lieu lors des Intermat Press Day le 21 janvier 2021, et les lauréats seront quant à eux annoncés sur le salon lors de la cérémonie de remise des trophées le 19 avril 2021.

Convaincre pour gagner

Aux côtés de Bruno Cavagné, président de la FNTP et président du jury, plusieurs experts (dont Dominique Chevillard, Directeur Technique et de la recherche FNTP France, Thierry Lahuppe, Directeur Matériel chez Loxam France, Didier Thevenard, Directeur Matériel pour Eurovia, groupe Vinci France et Vicent Simon, Secrétaire Général adjoint, UMGO-FFB France) étudieront les dossiers de candidature pour faire d’abord un premier tri des entreprises innovantes. Parmi ces nominés, le jury devra choisir les 10 lauréats du concours, et les 4 entreprises recevant les prix spéciaux.

Pour démarquer les participants les uns des autres, le jury sera particulièrement attentif au respect de certains critères. Les projets présentés devront être économiques, en présentant une diminution des coûts d’investissement et d’entretien, une simplification de la maintenance et une amélioration du système de production. La conception technique et les technologies utilisées pour réaliser l’outil seront également passées au crible et devront améliorer la qualité du travail et la productivité. Enfin, les candidats devront présenter des innovations faciles d’emploi, ergonomiques, confortables à utiliser en conservant tous les points de sécurité nécéssaires.

Ainsi, dès le 25 novembre prochain, le jury aura déjà sélectionné les projets les plus prometteurs et choisira par la suite les lauréats de la 8ème édition d’Intermat. Pour faire partie des heureux élus, il suffit de s’inscrire en envoyant un mail à anne-laure.mazel@comexposium.com

J.B

Photo de une ©Adobe Stock