Pour répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux, la construction de bâtiments à énergie positive, aussi appelés BEPOS, est devenue une priorité. Ces bâtiments visent à produire plus d’énergie qu’ils n’en consomment grâce à des sources d’énergie renouvelable et à une gestion optimisée de l’énergie. Si pour le moment, la loi ne définit pas exactement les BEPOS, il existe aujourd’hui des normes et des labels pour la construction de bâtiments à énergie positive.

Qu'est-ce qu'un bâtiment à énergie positive ?

Un bâtiment à énergie positive est conçu pour produire plus d’énergie qu’il n’en consomme sur une base annuelle. L’excédent d’énergie produit, souvent sous forme d’électricité grâce aux panneaux solaires, est alors soit stocké, soit injecté dans le réseau électrique national. La conception de ces bâtiments repose sur une optimisation des besoins en énergie, une production locale d’énergie renouvelable, et l’utilisation de technologies performantes sur le plan énergétique.

Ces bâtiments s'inscrivent dans une démarche de construction durable, visant non seulement à réduire leur empreinte environnementale, mais également à offrir un confort optimal à leurs occupants, que ce soit en termes de température, de qualité de l'air ou d'éclairage.

Il est important de différencier les BEPOS d’une maison passive, qui elle, assure l’ensemble de ses besoins de chauffage en autonomie. Dans le cadre d’une maison passive, il n’y a pas de concept de production excédentaire d’énergie.

Isolation thermique de haute performance, construction optimisant les ressources naturelles, chauffage et ventilation efficaces, sont les fondements des bâtiments à énergie positive en plus de la capacité de production d’énergie. Dans la majorité des projets actuels, cette production d’énergie est assurée grâce notamment à des panneaux solaires thermiques, des installations éoliennes ou encore des pompes à chaleur géothermique.

Le Label BEPOS effinergie

L’association Effinergie, dont l’objectif est la généralisation et la conception de bâtiments durables à faibles impacts énergétiques et environnementaux, a mis en place en 2017 le label BEPOS effinergie.

Suite à la publication au 1er janvier 2022 de la réglementation environnementale 2020 (RE 2020), le label s’est mis à jour pour devenir le label Effinergie RE2020. Il valorise les constructions de bâtiments allant au-delà des exigences de la réglementation environnementale et propose l’option BEPOS pour valoriser les bâtiments à énergie positive.

Un organisme indépendant et accrédité délivre ce label suite à une certification. Le label est divisé en deux blocs : les bâtiments résidentiels et les bâtiments de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire.

L’option BEPOS est attribuée selon le résultat du rapport entre la consommation d’énergie primaire et la quantité d’énergie produite dans la construction. Ce calcul fait intervenir d’autres indicateurs, dont la zone géographique, la nature des logements ou encore le nombre de niveaux du projet.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les guides résumant l’ensemble des critères pour obtenir le label Effinergie RE2020.

La réglementation environnementale 2020 (RE2020)

Contrairement à ce qui avait pu être prévu, la RE 2020 ne rend pas obligatoire la construction de logements neufs aux normes BEPOS. Évolution de la réglementation thermique 2012 (RT 2012), la RE 2020 est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Cette nouvelle réglementation énergétique et environnementale concerne l’ensemble de la construction neuve et impose des objectifs en termes de consommation d’énergie et d’émission de carbone, et ce, dès la phase de construction du bâtiment via la prise en compte du cycle de vie global des matériaux utilisés. C’est une étape supplémentaire en vue d’atteindre prochainement la construction de toujours plus de bâtiments à énergie positive.

La RE 2020 est plus exigeante en matière de performance thermique des logements. À titre d’exemple, le plafond de consommation d’énergie primaire pour les maisons est abaissé d’au moins 15 % par rapport à la RT 2012.

Pour plus d’informations sur la RE 2020, nous vous invitons à consulter le site du gouvernement qui propose notamment un guide depuis la mise à jour 2024.

L’expérimentation E+C-

Lancée en 2016 par les pouvoirs publics, la norme E+C- est un label expérimental qui a permis de préparer l’arrivée de la réglementation RE2020. Elle repose sur deux critères principaux : l’augmentation de la performance énergétique (E+) et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (C-).

Avec plus de 1 000 opérations en résidentiel et tertiaire déposées dans l’observatoire E+C-, cette expérimentation a permis de se préparer à concevoir des bâtiments à faible consommation d’énergie voire à énergie positive.

Cette initiative a rassemblé tous les acteurs du secteur (industriel, bureau d’études, maîtres d’ouvrage) afin d’établir un retour d’expérience en vue de l’élaboration de la RE 2020. Via son observatoire, l’expérimentation E+C-, a également permis de mettre en avant les initiatives et les leviers d’optimisation pour concevoir des bâtiments à énergie positive.

En conclusion, malgré les avancées technologiques et réglementaires, la construction de bâtiments à énergie positive reste un défi pour de nombreux acteurs du secteur du bâtiment. La législation travaille encore à définir les contours et les obligations des BEPOS, dont la généralisation est une étape cruciale dans la lutte contre le changement climatique et la protection des ressources naturelles.

Alexandre Masson

Photo de une : Adobe Stock