En 2014, le salon Equipbaie-Métalexpo s’enfonçait, le nombre de visiteurs devenant plus faible. L’organisation du salon a depuis été repensée et son activité a redémarré à partir de 2017. Pour que le salon prospère, Guillaume Loizeaud, Directeur d’Équipbaie-Métalexpo, et ses équipes, ont entamé un changement profond du fonctionnement du salon.

À Paris, au parc des expositions porte de Versailles, se déroulera, du 17 au 20 novembre prochain, le Salon Équipbaie-Métalexpo dans le Hall 1. Mais après la « forte croissance de 2017 et 2018 » annoncée par Guillaume Loizeaud, Directeur d’Équipbaie-Métalexpo et Drecteur de la division construction de Reed Expositions France, le salon a besoin d’être restructuré. « La seule chose qui ne change pas dans ce salon, c’est son nom », le logo a lui aussi changé.

Guillaume Loizeaud montre le nouveau logo du salon

Ce salon doit être « une vitrine de l’innovation et des métiers », explique Guillaume Loizeaud. Pour cela, les équipes ont une cible dans le viseur : « les installateurs de France ». Les années précédentes, Guillaume Loizeaud le reconnait, Équipbaie-Métalexpo était « un salon d’industriels ». Alors, pour réussir à ramener les installateurs, le salon se transforme en « foire » autour du thème « L’avenir des métiers et le digital ».

Derrière une innovation il y a toute une équipe

C’est le message que souhaite faire passer le salon cette année. Pour ce nouveau « virage », Équipbaie-Métalexpo affiche une nouvelle signalétique : « Priorité aux visiteurs ». Pour cela, le salon souhaite faire venir, non seulement les chefs d’entreprises, mais aussi les « équipes de pose, les metteurs, le personnel des bureaux d’études », qui peuvent conseiller les installateurs, donner des astuces de pose par exemple. Guillaume Loizeaud espère ainsi qu’une « centaine de stands, voire plus » ait une partie démonstration qui permettra de répondre aux questions des installateurs.

Pour Buno Léger, Président du SNFA, cette notion est même primordiale « présenter des produits sous des éclairages flatteurs c’est une chose, parler aux professionnels des difficultés d’aujourd’hui, la mise en oeuvre des produits, avec les difficultés des entreprises pour recruter, ça c’est la vraie vie ».

Alors pour réussir cette nouvelle organisation, les grands moyens sont déployés comme :

le remboursement des transports pour les chefs d’entreprises et leurs équipes (sous présentation d’un justificatif) ;

un chabot pour répondre à toutes les questions sur l’organisation du salon ;

un site Internet « re-designé » , et rendu plus accessible depuis 2-3 semaines ;

, et rendu plus accessible depuis 2-3 semaines ; la mobilisation d’une personne de l’équipe Équipbaie-Métalexpo, qui, dès le début du mois de mars, sera disponible à plein temps pour répondre aux questions des exposants, les aider à préparer le salon, et faire des campagnes téléphonique pour inviter les entreprises à participer avec leurs équipes ;

des webinars (séminaires en ligne) dès le 8 mars et chaque mois, organisés sur différents thèmes, pour accompagner les exposants à la préparation du salon.

Evénements connus et nouveautés

Pour continuer son changement profond, le salon propose cette année deux nouvelles activités. La première, nommée « l’expert digital » permet aux installateurs et à leurs équipes de poseurs de rencontrer les experts du digital et découvrir des solutions plus simples à installer et à utiliser. « Un expert digital sera présent sur le stand de chaque exposant pendant tout le salon pour répondre aux questions et présenter les solutions digitales » des marques. La seconde se trouvera au centre du salon, installé sur 60 mètres carrés, il s’agit du « comptoir des menuisiers ». Il apportera des solutions sur le matériel, l’outillage, les logiciels de gestion, les EPI (équipements de protection individuelle).



De mutltiples animations

Equipbaie-Métalexpo garde tout de même ce qui a bien fonctionné ces dernières années comme « les trophées de l’innovation » ou le prix « MétalJeunes ».

Il se passera « quelque chose tous les jours » selon Guillaume Loizeaud. D’ailleurs, les ateliers sont quasiment tous déjà réservés à 9 mois du salon.

Équipbaie-Métalexpo pour les jeunes dans le bâtiment

Le président du groupement Actibaie, Yannick Michon, relève un problème constaté dans les métiers du BTP depuis quelques années « les entreprises ont du mal à recruter des collaborateurs, pourtant les carnets de commande sont pleins », il déclare même qu’on arrive dans ce métier « un peu par hasard ».

Le salon fait cette année la promotion de ces métiers avec WorldSkills, pour inciter les jeunes à y entrer. Francis Perrot-Minet, médaille d’excellence des Worldskills Kazan 2019, sera présent sur le salon pour « inciter les entreprises à soutenir la démarche » de recrutement avec comme ambition « la victoire en 2023 ». Cette olympiade sert de « vitrine pour attirer les jeunes » et faire prospérer le savoir-faire des métiers du BTP.

Pour aller encore plus loin, une animation « Mon 1er job » se déroulera durant le salon. Il donnera « toutes les clés aux plus jeunes pour connaître les différents métiers de la filière et rencontrer de futurs employeurs ». Une visite du salon est aussi organisée à l’intention des missions locales pour favoriser l’insertion des jeunes dans le métier.

Avec environ 400 exposants, Guillaume Loizeaud espère attirer 20 000 à 22 000 visiteurs-installateurs et ainsi augmenter le trafic professionnel.

Julie Baranton

Photo de une ©JB