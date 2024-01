La deuxième édition des Trophées de l’innovation du WinLab’ dévoile son palmarès

La deuxième édition des Trophées de l’innovation du WinLab’, organisée par le CCCA-BTP, vient de donner son verdict. Neuf lauréats ont été récompensés au cours de cet événement qui a pour but de mettre en lumière et de récompenser les expériences les plus innovantes et qui tendent à répondre aux enjeux à venir du secteur de la construction.

Plus de 400 personnes étaient réunies à Paris pour assister à la cérémonie de remise des Trophées de l’innovation du WinLab’. Cet événement, organisé par le CCCA-BTP et qui s’est déroulé à l’issue de la Grande Journée de l’Innovation, a rassemblé de nombreux acteurs de la construction et différents organismes de formation aux métiers du BTP.

L'objectif : amplifier et détecter les idées novatrices, identifier les tendances émergentes et les solutions innovantes, pour accélérer et contribuer à la réussite de la transition énergétique, écologique, technologique et numérique, du secteur de la construction.

Les Trophées de l’innovation du WinLab’ ont permis de mettre en lumière et de récompenser les expériences et pratiques les plus innovantes. Pour cette deuxième édition, le concours était composé de cinq nouvelles catégories,.

Cinq trophées ont été décernés dans les cinq catégories, ainsi qu’un trophée « Vision d’avenir », un prix spécial « De l’idée au projet » et un Grand prix du jury. Neuf lauréats ont été récompensés au cours de cette édition.

Neuf lauréats

Pour le Trophée Tiers-lieu d’innovation, c’est l’idée « C’TA TECH », portée par BTP CFA Centre Val de Loire et BTP CFA Grand Est qui a été récompensé pour la création et le développement d’une matériauthèque collaborative à la fois physique et digitale dans les cinq sites de formation de l’association régionale BTP CFA Centre-Val de Loire et les sept sites de formation de l’association régionale BTP CFA Grand Est, en partenariat avec la société Archimaterial, basée dans le Haut-Rhin.

L’idée « Les Compagnons du digital », portée par les Compagnons du Devoir, a été récompensée pour le Trophée Chantier de demain. Une idée qui consiste en un QR Code à scanner et qui permet de détecter les risques et propose des solutions préventives à partir de photos et vidéos 360° sur mesure.

Le Trophée Métiers d’avenir a auréolé l’idée « Les chantiers du vendredi », portée par BTP CFA Lot-et-Garonne. Ce projet consiste à décloisonner les disciplines, à sensibiliser davantage les apprentis aux autres corps de métiers.

Le projet « Templier » a lui été récompensé par le Trophée Enjeux du territoire. Porté par l’École d’informatique et de robotique Imerir, ce projet s’apparente à la création d’un site d’apprentissage éphémère, par la restauration d’un château avec des vestiges templiers du XIème siècle.

Le Trophée Hors les murs a mis en lumière l’idée « Form’action », de l’école Gustave. Form’action consiste en une journée de formation innovante et collaborative hors les murs, sur le thème de la rénovation énergétique, créé par l’école Gustave, spécialisée dans la reconversion des professionnels.

Deux projets ont été récompensés du plus beau métal pour le Trophée Vision d’avenir. Il s’agit des projets « Maquette multisensorielle » et « Bâti 0.0 ». Le premier, porté par le BTP CFA du Lot-et-Garonne, consiste à créer une maquette du CFA, afin de fournir une vision d’ensemble des bâtiments, facilitant ainsi l’orientation pour les nouveaux arrivants et lors d’événements, tels que les journées portes ouvertes, les salons ou les visites au CFA des collèges.

Le deuxième, porté par BTP CFA Occitanie, se résume en la création d’un béton propre à base d’algues invasives, qui ambitionne de prendre place parmi les bétons bas carbone. Ceci permettra aux entreprises d’avoir une emprise positive sur l’environnement en réduisant leur impact carbone.

Pour le prix spécial « De l’idée au projet », l’idée « Veget’hall », portée par BTP CFA La Marne a été auréolée. L’idée est de transformer des lieux de formation en véritables lieux de transformation écologique. Il s’agit par exemple de végétaliser les bâtiments par l’extérieur, ainsi que les halls des sites de formation, en associant le savoir-faire des apprentis, la nouvelle technologie et la nature.

Enfin, le Grand prix du jury a récompensé le projet « Green team », porté par BTP CFA Hauts-de-France. Le BTP CFA de Roubaix s’engage vers une démarche RSE, en accompagnant et en formant les professionnels et futurs professionnels du BTP.

Les équipes lauréates du Grand prix du jury et du trophée Vision d’avenir participeront à la prochaine expédition apprenante dans le cadre du WinLab’, organisée à Singapour.

Jérémy Leduc

Photo de Une : CCCA-BTP