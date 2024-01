Deux ans et demi après le lancement de l’Observatoire des tendances d’innovation dans le BTP, les trois cofondateurs que sont le CCCA-BTP, l’OPPBTP et Impulse Partners ont dévoilé les résultats de la deuxième édition, faisant notamment un focus sur l’amélioration de la productivité, de la qualité des ouvrages et de la sécurité sur chantiers.

Dans le cadre de la nouvelle étude de l’Observatoire des tendances d’innovation dans le BTP, 321 start-up issues du réseau Impulse Partners ont été consultées (soit une centaine de plus que l’édition précédente), et regroupées en 44 champs d’innovation. Outre ces start-up, des majors du BTP et des fédérations professionnelles du bâtiment (FFB, CAPEB, FNTP), ont également été interrogés.

L’objectif de cet observatoire : décrypter les tendances d’innovation dans le secteur du BTP, et favoriser les expérimentations sur le terrain.

En 2021, trois grandes tendances avaient été observées : le développement des solutions de construction hors-site, les capteurs IoT et dispositifs de pilotage intelligent, et les outils d’édition et de pilotage des jumeaux numériques.

Productivité, qualité des ouvrages et sécurité au programme

Pour cette nouvelle étude, trois objectifs majeurs ont été identifiés : augmenter la productivité, améliorer la qualité des ouvrages, et accroître la sécurité sur les chantiers.

Alors que le BTP est l’un des seuls secteurs économiques dont la productivité n’a pas augmenté ces 20 dernières années, voire a baissé en Europe, l’observatoire a identifié six leviers d’action pour y remédier : la maîtrise des coûts du foncier, des matières premières, de la main-d’œuvre, des frais généraux des entreprises, des coûts d’usage des ouvrages, ainsi que la réduction du poids économique des équipements et de la logistique.

Pour favoriser la productivité, l’observatoire note que les solutions facilitant l’édition de devis, factures et autres documents administratifs sont particulièrement intéressantes, et qu’elles ont progressé de 167 % au sein des entreprises par rapport à 2021.

Afin d’améliorer la qualité des ouvrages, les solutions au service de la performance énergétique, les plateformes et outils de réemploi ainsi que les outils de suivi d’avancement et de contrôle de conformité, sont également une bonne piste.

Enfin, pour accroître la sécurité sur les chantiers, l’observatoire rappelle l’importance de l’anticipation et de la gestion des risques, en amont et pendant le chantier. Cette sécurité peut notamment être accrue grâce aux dispositifs de prévention des accidents (capteurs, robots caméras, intelligence artificielle…), mais aussi aux EPI connectés, et aux outils digitaux pour la sensibilisation et la formation des professionnels (e-learning, formations en réalité virtuelle et augmentée…).

« Cette nouvelle édition de l’Observatoire montre que les modalités pour être performant s’accélèrent grâce au potentiel offert par les nouvelles technologies. Néanmoins, au milieu de toutes ces innovations technologiques et techniques, l’humain conserve une place centrale sur les chantiers. Le besoin en formation et l’évolution des compétences n’a jamais été aussi déterminant pour réussir à relever les défis actuels et à venir », conclut Stéphanie Bigeon-Bienvenu, associée au sein d’Impulse Partners.

Pour consulter le rapport complet, c’est ici.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock