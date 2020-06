La crise liée au coronavirus n’a pas été une bonne nouvelle pour les évènements du bâtiment. De nombreux salons ont été annulés ou décalés, dont le tant attendu BIM World. Les professionnels de la construction ont ainsi décidé de créer la Paris Construction Week : une semaine regroupant plusieurs salons du BTP, et réservent une surprise avec la création d’un tout nouvel évènement !

Les salons de la construction sont atteints pour la première fois d’une épidémie d’annulations et de reports. La crise du coronavirus a eu pour effet immédiat de décaler la majorité des salons du BTP. Initialement prévu en mars, le fameux BIM World a dans un premier temps été reporté au 26 et 27 mai, avant d'être finalement reprogrammé du 7 et 8 juillet 2020.

Les organisateurs de salon souhaitent donc se rattraper et annoncent la création d’une semaine spéciale : la Paris Construction Week, qui regroupera 4 évènements du bâtiment. Du 19 au 24 avril 2021, les professionnels pourront se rendre à Paris Nord Villepinte pour assister à Intermat et au World of Concrete Europe. Au même moment, du 21 au 22 avril 2021, à Paris Porte de Versailles, se tiendra le BIM World 2021, ainsi qu'un tout nouvel évènement : « Solutions Bas Carbone ».

La Paris Construction Week se veut « un moment fédérateur pour renforcer les dynamiques d’innovation et de projets des acteurs de la construction et des territoires avec leurs partenaires de l’industrie et du numérique ». La première édition de cette semaine particulière témoigne de la complémentarité des secteurs d’activités de la construction, et des transitions à venir comme celles du digital et de l'environnement. C’est aussi l’occasion pour les professionnels de faire un point sur l’offre et la demande du marché, « du financement à l’ingénierie, des matériaux composants, machines et équipements, de la logistique à la construction, rénovation et maintenance, jusqu’aux usages et procédés de conception et déconstruction ».

« Solutions Bas Carbone », le nouvel évènement

Si les professionnels du BTP ont l’habitude de suivre l'actualité et les évolutions de leur secteur en se rendant à ces salons, il y en a un qui fera sa première rentrée des classes en 2021 : le salon « Solutions Bas Carbone ». Encore inconnu du public, ce salon se veut la vitrine de la transition environnementale de la construction, en valorisant les actions du secteur visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cet événement s’organise autour de trois thématiques : les matériaux et la performance environnementale, l’énergie et la performance d’exploitation, et les smarts territoires et performance d’usages. Chacune de ces catégories présentera les innovations et les actions clés à mettre en oeuvre pour la réalisation de cet objectif européen.

Le nouveau salon ©Solution Bas Carbone

Lors de ce salon, les différentes entreprises participantes auront l’occasion de montrer leur savoir-faire et leurs outils aux professionnels intéressés par la démarche écologique. Pour sensibiliser ces acteurs du BTP, des ateliers seront organisés pour faire la démonstration de différents produits. Un panel d’experts sera également réuni pour partager sa vision de la construction écologique, mais aussi les projets en cours et les retours d’expérience.

Les organisateurs de ce nouveau salon veulent en faire un évènement leader pour le secteur de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement urbain. Avec cette Paris Construction Week, les organisateurs espèrent ainsi attirer 190 000 visiteurs.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock