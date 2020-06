Attendu du 17 au 20 novembre 2020, le salon EquipBaie qui devait se dérouler comme tous les deux ans Porte de Versailles, sera reporté à une date ultérieure, a annoncé ce lundi 22 juin l'organisateur du salon Reed Expositions et ses partenaires (Pôle Fenêtre – FFB Métallerie, SNFA, UFME...). Dans le contexte d'incertitude sanitaire et économique, nombreux sont les salons à être reportés à l'année 2021.

Mipim, BIM World, Forum International de la Construction Bois... dès le début de l'épidémie de coronavirus fin février en France, les reports de salons du bâtiment s'étaient succédés, souvent pour être repoussés (encore un peu naïvement) au mois de juin. Mais si le nombre de personnes contaminées a fortement diminué en France, le virus n'a pas pour autant disparu, et la crainte d'une deuxième vague à l'automne persiste.

Face au contexte d'incertitude aussi bien sanitaire qu'économique, les organisateurs du salon EquipBaie-Métalexpo, qui devrait se tenir du 17 au 20 novembre 2020, ont annoncé ce lundi 22 juin son report à une date ultérieure, qui devrait être précisée au cours du mois du mois de juillet.

Outre l'aspect sanitaire, la crise économique qui se profile inquiète particulièrement les exposants, qui préfèrent pour la plupart se concentrer sur leur reprise d'activité :

« Les organisateurs, après discussion avec les exposants inscrits au salon et les organisations partenaires, ont conclu que la combinaison d’une situation sanitaire incertaine et de la récession économique actuelle n’étaient pas propices à la tenue du salon ÉquipBaie-Métalexpo en novembre prochain. En effet, les industriels vont consacrer le reste de l’année 2020 à remettre leur production en ordre de marche, et les entrepreneurs de bâtiment à remplir leurs carnets de commande pour assurer la continuité de leur activité », explique ainsi le communiqué annonçant le report du salon.

« C’est une sage décision que vient de prendre Reed Expositions France de reporter à 2021 le salon ÉquipBaie-Métalexpo. Réussir un salon est un travail de longue haleine, le maintenir en 2020 aurait fait prendre un risque important à ce rassemblement. La profession a besoin d’un salon national fort, ce seraÉquipBaie-Métalexpo 2021 », a de son côté réagit Bruno Cadudal, président de l’UFME.

Exceptionnellement, EquipBaie devrait donc se tenir la même année que le Mondial du Bâtiment.

Alors que de nombreux salons devant se tenir en 2020 ont déjà été reportés à l'année prochaine, 2021 devrait donc être une année particulièrement chargée en évènements...

2021, l'année de tous les salons ? Parmi les salons déjà reporté en 2021, on retrouve Maison&Objet, initialement prévu en septembre 2020. Philippe Brocart, directeur générale de Maison&Objet a en effet récemment annoncé son report : « La réelle absence de visibilité sur les conditions de déplacement des participants, notamment internationaux, ainsi que le manque de clarification concernant les autorisations de tenue de grands évènements début septembre à Paris, nous imposent de ne pas demander aux entreprises de s'engager dans un pari qui apparaît trop risqué à ce jour », expliquait-il. De fait, la prochaine édition devrait finalement se dérouler du 22 au 26 janvier 2021. Même chose pour le Forum International de la Construction Bois, dont la date a été reprogrammée du 15 au 17 juillet 2021.

C.L.