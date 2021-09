Le réseau des Aluminiers Technal, 40 ans et toujours en développement

Le réseau Aluminiers Agrées Technal célèbre ses 40 ans. L’occasion pour ses membres de revenir sur son bilan et ses nombreuses ambitions pour les prochaines années à venir.

Créé en 1981 par le concepteur-gammiste Technal, le réseau de menuisiers fabricants-installateurs Aluminiers Agrées Technal fête ses 40 ans. 40 ans pendant lesquels ses entreprises indépendantes, multi-spécialistes, dédiées au bâtiment ou au résidentiel ont réalisé un bon bilan : plus de 4 millions de fenêtres et baies coulissantes, 70 000 vérandas, 330 000 m2 de façades conçues et mises en œuvre.

Aujourd’hui au nombre de 230, et répartis entre l’Hexagone et la Corse, ses membres tendent à garantir les valeurs de la marque Technal : celles d'une fabrication sur-mesure, française, privilégiant le circuit-court mais aussi respectueuse de l’environnement. Ce dernier point passe notamment par l’emploi de matériaux aluminium bas carbone, tels que les références Hydro Circal 75R et Hydro Reduxa.

Un réseau soutenu par ses membres

Les adhérents, pour leur part, semblent se réjouir du partenariat. « Cet esprit collaboratif est très rassurant au quotidien », précise Nathalie Hubert, gérante associée de Dadeau, membre depuis trente ans et implantée en Haute-Saône, couvrant aussi le Doubs et le territoire de Belfort. Pascal Letellier, président de la société GAM Protection, en Seine-et-Marne, se rappelle également du soutien qu’il a reçu du réseau lorsqu’il a racheté l’entreprise en 2016. Il était alors responsable de développement technique d’une chaine de supermarchés. « J’étais dans une étape de ma vie où j’avais envie d’entreprendre de nouveaux challenges. Je connaissais très bien les équipes et leur expertise, et je me suis donc lancé ! », raconte-t-il.

Erik Peretti, dirigeant de Decotech, dans la région lyonnaise, apprécie entre autres le sens de l’innovation au cœur de la collaboration, citant notamment « l’amélioration continue des solutions ou au développement de nouvelles solutions, à l’image de la dernière baie coulissante Artline XXL aux profilés extra-fins pour répondre au plus près des demandes des architectes réalisant de belles villas ». Walter Giner, le dirigeant d’Isolation Confort, met en avant quant à lui la communication proposée par Technal : « Avant le réseau, je réalisais d’ailleurs ponctuellement des insertions dans les magazines de la presse décoration en région. Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir à disposition des outils de communication personnalisés et multi-canaux, portés par une marque premium reconnue au niveau national. J’utilise la PLV, les emailings, l’affichage 4x3 et également la radio dans toute la région lyonnaise ».

250 membres d’ici 2025 et de nombreux autres objectifs

Avec ce bilan positif, le réseau ne compte pas en rester là. « À horizon 2025, nous souhaitons atteindre les 250 entreprises. Cela correspond à une moyenne de 5 nouveaux adhérents "fabricant-installateur" par an », prévoit Fabrice Tomas, directeur du réseau Aluminiers Agrées Technal. Le réseau a également pour projet de se déployer doucement en Afrique francophone, compte tenu de la crise sanitaire.

En dehors de ce réseau, celui de Fabricant Technal, espère passer de 18 ateliers régionaux à 25 d’ici trois à quatre ans. Côté Maisons de Lumière by Technal, les points de vente se multiplient de plus en plus, visant le nombre de 30 d’ici fin 2021, et de 50 d’ici cinq ans.

Virginie Kroun

Photo de une : Technal