Plus d'un million d'euros ont été investis dans l'usine SNM, à La Bresse (Vosges), qui produit les menuiseries aluminium pour les marques AMCC et Norba. Les objectifs : améliorer les conditions de travail, augmenter la productivité et réduire l'impact carbone.

À La Bresse, dans le massif des Vosges, le site SNM produit des menuiseries aluminium pour deux marques du groupe AT Partner. D’un côté, Norba Menuiseries, adressé aux appels d'offres privés ou publics. De l’autre, AMCC, qui se concentre sur les revendeurs professionnels spécialisés.

« Aujourd'hui, notre activité est davantage portée par la menuiserie à frappes. Tout simplement parce que le marché français est comme ça. Quand vous prenez une maison individuelle, il y a globalement cinq fenêtres, avec un coulissant et une porte d'entrée », développe Jean-Marie Deslandes, directeur commercial chez AT Partner.

« Quand c'est le domaine public, il y a beaucoup plus de menuiseries à frappes que de coulissants, même si l’on trouve des coulissants au rez-de-chaussée », poursuit-il. D’autant que l’activité Norba a eu le vent en poupe depuis fin 2021-début 2022, avec les hausses des prix de l’énergie. Ce qui a déclenché des chantiers de réhabilitation des bâtiments publics (écoles, mairies, etc.). Coïncidence bien heureuse pour le groupe, pour qui la rénovation représente moins de 20 % de l’activité.

Plus d’un million d’investissements dans l’usine de La Bresse

« Il y a effectivement beaucoup de demandes pour rénover des menuiseries plus performantes. De fait, des investissements ont pu être faits tant au niveau des machines de l'usine, que dans nos gammes de menuiserie », constate M. Deslandes.

Ainsi, sur l’usine SNM, différents investissements ont été déployés, pour un total de plus d’un million échelonné sur 2024-2025. 250 000 euros ont permis de financer la rénovation globale du bâtiment (toiture et sol).

900 000 euros financeront différents axes de développement du site industriel de 15 000 m2.

Poste de travail dans l'usine SNM à La Bresse (Vosges)

En premier lieu, l’ergonomie des postes de travail, avec une nouvelle ventouse de vitrage d’une capacité de prise de 220 kg et une nouvelle table d’emballage pour volets roulants manipulable par une seule personne. Des équipements pour empêcher le port de charges lourdes et les risques de troubles musculo-squelettiques.

Augmenter la productivité à travers différents équipements

Dans le but d’optimiser la fabrication de ses menuiseries aluminium, l’usine de La Bresse accueille une nouvelle cintreuse hydraulique performante et de haute précision, pour réduire les délais de production de profilés aluminium. 4 nouveaux postes rétro-éclairés ont été créés pour le contrôle des vitrages. Une machine de découpe est dédiée aux rouleaux de pareclose de la nouvelle gamme F78 OC et au perçage direct des trous de drainage. Une cardeuse à 4 têtes a également été installée pour sertir les cadres des profilés aluminium à frappe.

Centre d'usinage à l'usine SNM à La Bresse (Vosges)

« On a développé une base commune de dormants, qui, au-delà de limiter les gammes dans les usines, vont surtout permettre à nos clients d'avoir des chiffrages et des gestes de pose simplifiés. Par contre, on a décliné, à l'intérieur de ces produits, soit des ouvrants visibles ou semi-visibles, soit des ouvrants cachés », nous explique Jean-Marie Deslandes.

« Toute la partie ouvrant visible va nous permettre de renseigner les paramètres des vitrage incorporés dans les menuiseries. Car quand on va vouloir mettre différentes options, on toujours tendance à augmenter l'épaisseur du double vitrage ou du triple vitrage. Sur un ouvrant visible, il y a une part close modulable, pour intégrer différents types de vitrages. On va donc aller sur des performances UW très intéressantes, jusqu'à des UW de 0.91. Ce qui est très rarement le cas sur des menuiseries aluminium. On peut atteindre également des affaiblissements acoustiques de 38 décibels, voire 40 avec certaines », abonde-t-il.

83 % des matières aluminium ont été recyclés en 2024

Dernier axe : la réduction de son empreinte carbone. L’usine vosgienne a unnouveau sécheur d’air comprimé trois fois moins consommateur d’électricité. Son réseau de chauffage fonctionne au biogaz, mais aussi à la biomasse.

« Nous avons la chance d'avoir une scierie à proximité. Tout déchet qui ne peut pas être réemployé en granulé (écorce, etc.) est incinéré dans la chaufferie de cette scierie. Nous avons construit un système interdépendant avec cette usine, afin d'avoir le chauffage, l'eau chaude et la hotte dans le bâtiment », nous décrit Jean-Marie Deslandes. Ces choix visent à économiser 30 tonnes de gaz par an sur le site industriel.

Sans compter la valorisation des déchets : 83 % des matières aluminium ont été recyclés en 2024 à La Bresse. « Il est très compliqué aujourd'hui de faire revenir de l'aluminium de menuiserie sur des sites pour faire du recyclage avec. Niveau matière première, on a certes du recyclé, à partir de chutes de production », indique le directeur commercial chez AT Partner.

À l’échelle du groupe, un système de récupération d’anciennes menuiseries déposées est mise en place. Les clients peuvent déposer un vantail bois ou PVC contre 3 euros de frais, et peuvent être rétribués 3 euros par vantail aluminium. Par ces actions, l’usine SNM vise le zéro-déchet non-retraité.

Un centre de formation aluminium flambant neuf

Autre nouveauté sur l’usine de La Bresse : un centre de formation aluminium de 500 m2. Elle accueille les clients et prospects professionnels, d’abord pour leur exposer ses gammes de portes d’entrée, de menuiseries à frappe et de coulissants, mais aussi pour les former à la pose. « On l'ouvre même aux clients de nos clients. Les artisans n'ont pas forcément un showroom, donc cela leur permet de rassurer leurs clients sur les produits », expose M. Deslandes.

Showroom dans le centre de formation à l'usine SNM à La Bresse (Vosges)

En 2023, le groupe AT Partner enregistre 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre 140 millions en 2022. Un bilan laissant entrevoir une certaine sérénité : « On a su effectivement se positionner sur beaucoup de canaux de distribution, ce qui nous permet de moins subir les à-coups violents qu'il peut y avoir sur certains marchés », nous évoque Jean-Marie Deslandes.

Surtout celui de la rénovation énergétique, alors que les tergiversations et les délais de paiement autour de MaPrimeRénov’ font des mécontents.

« La situation financière de nos clients est surveillée comme le lait sur le feu. Cela fait déjà plus de six mois que nous les avons prévenus de faire attention à leur trésorerie. Notre chance, c'est que la fenêtre ne représente pas une très grosse partie des travaux, contrairement à l'isolation où les trésoreries peuvent être mises à mal », nous livre M. Deslandes.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : AMCC