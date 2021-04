Le salon BePositive est une nouvelle fois décalé en raison de la crise sanitaire. Malgré ce report, les organisateurs comptent bien faire des nouvelles dates une opportunité pour aborder l'entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020). Le salon se déroulera en effet du 14 au 16 décembre 2021, soit deux semaines avant la mise en œuvre de la nouvelle réglementation.

En raison de l'incertitude de l'évolution de la situation sanitaire et du retard de la vaccination, le salon BePositive, qui devait avoir lieu du 29 juin au 1er juillet 2021, est reporté du 14 au 16 décembre 2021, toujours à l'Eurexpo de Lyon.

Les organisateurs soulignent que le salon - dédié à la transition énergétique et au bâtiment durable - se tiendra donc à l'aube de l'entrée en vigueur de la nouvelle Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), également repoussée en raison de la crise sanitaire, et qui devrait être mise en œuvre au 1er janvier 2022.

Aborder les évolutions réglementaires

L'occasion de proposer des évènements en lien avec ces évolutions réglementaires et de permettre aux acteurs du bâtiments d'échanger sur les sujets clés.

« RE2020, digitalisation de l'énergie, matériaux biosourcés, réemploi, bâtiment 4.0, ou encore l'emploi et la formation seront les thématiques phares de cette édition », annonce d'ores et déjà GL events, l'organisateur de BePositive, qui gère également les salons Eurobois et Rocalia.

GL events précise que le salon BePositive s'organisera cette année autour de 4 secteurs d'exposition : les nouveaux systèmes énergétiques, l'énergie dans le bâtiment, le bâtiment durable, et le bois énergie.

« La volonté de faire de ce salon le rendez-vous incontournable pour l'ensemble des acteurs des filières énergie et bâtiment durable est encore plus forte ! Mes équipes et moi-même sommes d’ores et déjà mobilisées pour organiser ce nouveau report de BePositive et nous savons que nous pouvons compter sur le soutien de nos partenaires et de nos clients ! », souligne Florence Rousson Mompo, directrice du salon et de la division Green Tech +.

« BePositive Connect », une nouvelle solution digitale pour les participants

Pour favoriser les échanges entre participants, GL events annonce également la création de « BePositive Connect », une solution digitale disponible sur le web et via une application accessible à tous les exposants, visiteurs et partenaires du salon. Cette technologie fonctionne sur le « matchmaking », suggérant aux participants des profils en adéquation avec leurs centres d'intérêts et opportunités commerciales, pour multiplier les prises de contacts avant, pendant et après le salon.

Claire Lemonnier