Le salon EquipBaie ouvrira ses portes dans une semaine !

Décalé l'année dernière en raison de la crise sanitaire, le salon EquipBaie-Métalexpo ouvrira enfin ses portes du 21 au 24 septembre dans le Hall 1 de Paris Porte de Versailles. Malgré le report, l'enthousiasme n'a pas faibli, avec près de 200 exposants inscrits. Le point sur les principaux temps forts.

Premier salon de la reprise dans le secteur du bâtiment après le BIM World, EquipBaie-Métalexpo est très attendu par les professionnels de la baie et menuiserie. Il faut dire que le salon, initialement prévu ennovembre 2020, avait dû être reporté d'un an à cause de la crise sanitaire.

Pour faire patienter les professionnels, les organisateurs avaient d'ailleurs mis en place, dès novembre 2020, une plateforme digitale avec des webinars et vidéos pour garder le contact et créer une synergie au sein de la profession entre deux salons physiques.

La vaccination s'étant accélérée depuis le début de l'été, et le pass sanitaire ayant fait son apparition, le salon pourra enfin se tenir sereinement du 21 au 24 septembre. A n'en pas douter, on devrait déceler des sourires derrières les masques.

Cette année encore, les exposants sont au rendez-vous, avec près de 200 stands, et des grandes marques telles que K.Line, Lorillard, Technal, Louineau, Somfy, Veka, Deceuninck, Profils Systèmes, Elcia, Rehau, Ehret, Millet, Gypass, ou encore Concept Alu. Ce sera aussi l'occasion de découvrir de nouvelles marques et les dernières nouveautés.

De nombreux évènements et conférences

Parmi les évènements à ne pas râter : la remise des Trophées EquipBaie, qui se tiendra le mercredi 22 juin, et fera la part belle aux innovations. Les prix seront alors décernés aux quatre lauréats parmi les 37 participants au concours. Concernant ces derniers, une signalétique spécifique permettra de les retrouver plus facilement sur le salon.

Le programme devrait également être riche en conférences et animations. Les menuisiers et installateurs pourront notamment suivre des démonstrations digitales, et les curieux des conférences, notamment sur la future Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) et la Responsabilité Elargie du Producteur (REP), qui concernera le secteur du bâtiment en 2022.

A noter que le groupement Actibaie organisera un « événement dans l'évènement », avec sa journée « ActiDAY » le mardi 21 septembre, ponctuée de nombreuses conférences. L'Union des Métalliers prévoit également de nombreux évènements, notamment le mercredi 22.

Pour s'inscrire au salon et obtenir son badge, c'est ici.

Claire Lemonnier