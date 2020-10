Nouveau report pour les finales nationales des WorldSkills France ! Les organisateurs ont annoncé ce lundi 12 octobre qu'elles ne se dérouleraient finalement pas avant l'année 2021, étant donnée le contexte sanitaire incertain. Malgré ce report, WorldSkills France compte bien garder les jeunes mobilisés et favoriser leur montée en compétences grâce à la démarche « Performance » dans les établissements de formation. Un nouveau calendrier de pré-qualification devrait par ailleurs permettre de sélectionner les 5 meilleurs candidats dans chaque catégorie de métiers.

Initialement prévues du 8 au 10 octobre, et décalées une première fois du 15 au 17 décembre 2020, les finales nationales de WorldSkills France, qui doivent se dérouler à l'Eurexpo de Lyon, ont une nouvelle fois été reportées – cette fois-ci sans date déterminée – à l'année 2021.

Les organisateurs invoquent le passage de la métropole de Lyon en zone d'alerte maximale au Covid-19, et le contexte sanitaire « incertain », pour expliquer ce nouveau report.

« L’ensemble des équipes de WorldSkills France travaille depuis des semaines sur de nouvelles solutions en fonction de l’évolution sanitaire, mais force est de constater que le contexte n’est pas favorable et à un moment, WorldSkills France ne s’est plus posé la question de si elle pouvait organiser les Finales Nationales mais si elle le devait dans ce contexte incertain. Avec l’appui de nos membres et partenaires nous avons pris la décision la plus responsable », explique Armel Le Compagnon, le nouveau président de WorldSkills France, élu en mai dernier.

Les organisateurs espèrent tout de même que ces finales nationales pourront se bien tenir avant l'été 2021 – la finale internationale devant avoir lieu à Shanghai du 22 au 27 septembre 2021 : « WorldSkills France prendra tous les paramètres en compte pour déterminer les nouvelles dates de la compétition, qui devrait avoir lieu idéalement avant l’été », précisent-ils.

« Nous espérons de tout cœur que nous pourrons, en 2021, organiser de belles Finales Nationales qui sont nécessaires pour la valorisation des métiers indispensables à la relance de notre économie et pour les jeunes qui se sont tant investis. C’est à ce titre que WorldSkills France adapte son programme de pré-compétition afin de garder les jeunes mobilisés », poursuit Armel Le Compagnon.

Poursuivre la montée en compétences

Afin de conserver la mobilisation des jeunes, et leur permettre de s'entraîner, WorldSkills France annonce en effet renforcer la démarche « Performance », qui vise à faire monter en compétences les compétiteurs, et dot être développée au sein des établissements de formations.

Les modules de préparations aux finales nationales seront par ailleurs maintenus pour toutes les équipes régionales jusqu'à la mi-novembre, ainsi que les finales prévues à l’Institut de Formation Professionnelle - IFP43 de Bains (43), qui se tiendront du 11 au 13 novembre 2020.

Un calendrier de qualifications organisé par les établissements de formations sera également mis en place. Ces épreuves de pré-qualification permettront ainsi de déterminer les 5 meilleurs candidats pour tous les métiers qui participeront aux finales nationales organisées en 2021.

Claire Lemonnier