"Numériser l’existant", programme lancé par PROFEEL (Programme de la Filière pour l’innovation en faveur des Economies d’Energies dans le bâtiment et le logement) dévoile ses trois start-up lauréates. Ces jeunes entreprises développant des outils numériques compatibles avec le BIM bénéficieront d’un soutien à la fois technique et financier.

Bimeo, LevelS3D et WiseBIM. Elles montrent l’exemplarité d’un secteur du BTP en pleine transition numérique, bien qu’en retard en comparaison des autres secteurs. Emmanuel Macron évoquait d’ailleurs l’importance du déploiement du numérique dans le bâtiment sur le plan de modernisation du pays. Plus que jamais, les applications, le digital, la 3D et le BIM sont devenus les murs porteurs d’un secteur fragilisé par la crise du coronavirus.

Ces 3 jeunes start-ups lauréates du programme « Numériser l’existant » lancé par PROFEEL ont su faire la différence et bénéficient désormais pour le développement de leurs projets d’un soutien technique et financier. Le numérique est en effet un outil indispensable aux projets de rénovation du parc bâti autant sur la conception que sur les ventes. Des atouts et des enjeux autour du digital énumérés par Xavier Bernard, responsable de projets à l'AQC et pilote du projet : « L’enjeu du projet est de réduire les coûts de numérisation, améliorer la qualité de la saisie et simplifier l’ergonomie des outils, pour les rendre plus accessibles aux professionnels concernés, afin de réaliser un diagnostic plus précis, rapide et économique au moment d’établir des scénarios de travaux de rénovation énergétique ».

Ces start-ups, pour être choisies parmi plus d’une trentaine de candidats, ont dû proposer le développement d’une solution digitale sous la forme d’une plateforme web, application pour smartphone; ou tablette compatibles avec les logiciels BIM spécialement conçus pour les professionnels du bâtiment travaillant chez un particulier, et plus particulièrement pour les TPE et PME. Un défi relevé haut la main par ces jeunes entreprises.

À la découverte de ces projets numériques

L’entreprise Bimeo, plateforme collaborative du BIM, a développé ARtobuild, un scan 3D. L’application est dotée d’un capteur précis grâce à la technologie Lidar et permet de scanner de manière fiable et rapide n’importe quelle pièce d’un logement. Dans l’interface d’ARtobuild, la maquette prend forme avec l’assemblage des pièces. Avec le soutien de PROFEEL, la start-up prévoit de développer de nouvelles fonctionnalités comme la gestion de l’épaisseur des parois, l’ajout d’objet 3D tels que les radiateurs ou les éclairages, et la possibilité d’annoter la maquette avec des cotations.

De son côté, LevelS3D a développé l’application mobile de numérisation S3D Capture, accessible sous forme d’abonnement ou d’offres à l’acte, compatible sur smartphones et tablettes. L’application s'appuie sur la technologie de nuages de points, et permet de scanner une habitation « aussi facilement qu’en filmant » puis d’en générer un modèle 3D. Grâce au soutien apporté par PROFEEL, la start-up apportera de nouvelles fonctionnalités comme le pré-positionnement des nuages de points, l’ajout de photos pour rendre le modèle plus réaliste et l’intégration d’un IA pour identifier en 3D les objets et éléments du bâti.

WiseBIM a quant à elle développé Plans2BIM, un logiciel en mode SaaS qui sera disponible soit par abonnement soit par jetons. Créée à partir d’algorithmes, elle permet de transformer de façon automatique un plan architectural 2D en maquette 3D IFC, puis éditer et enrichir la maquette via la plate-forme en ligne. Le soutien financier de PROFEEL lui permet d’achever le développement du logiciel.

Ces trois entreprises ont su développer des projets et applications innovantes pour aider à la rénovation de logements. Des outils qui seront certainement récompensés et utilisés par de nombreux acteurs du bâtiment car le gouvernement a fait de la rénovation du parc bâti sa priorité n°1.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock