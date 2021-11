Les premiers Trophées de l'Innovation dans le BTP sont lancés !

À l'occasion du rendez-vous mensuel du Mondial du Bâtiment, le CCCA-BTP a annoncé le lancement de la première édition des Trophées de l’Innovation. Lancé dans le cadre de l'incubateur WinLab’, ce concours a pour objectif de promouvoir les solutions les plus innovantes, développées en 2020 et 2021 par les organismes de formation aux métiers du BTP, avec les apprentis et leurs entreprises formatrices.

En pleine mutation, le secteur du BTP doit faire face à l’arrivée de nouvelles technologies et de nouveaux modes constructifs. Afin de mieux anticiper ces évolutions, le CCCA-BTP lance les premiers Trophées de l’Innovation. Placé sous le haut-patronage de Carine Seiler, haut-commissaire aux compétences au sein du ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, ce concours est dédié à la formation professionnelle par l’apprentissage dans les métiers du BTP. L’objectif ? « Reconnaître, collecter, diffuser, et répliquer les pratiques les plus innovantes développées par des organismes de formation aux métiers du bâtiment ». Quatres catégories pour concourir La plateforme dédiée au concours est d'ores et déjà ouverte et accessible sur winlab-cccabtp.com. Le concours est gratuit et ouvert à tout candidat, mais ce dernier doit toutefois remplir une condition : l'apprenti ou le salarié doit obligatoirement être rattaché à un organisme de formation aux métiers du BTP. Quant au maître d’apprentissage, il doit être rattaché à une entreprise formatrice formant un apprenti d’un organisme de formation aux métiers du BTP. Ainsi, les Trophées de l’Innovation sont ouverts aux organismes de formation aux métiers du BTP, apprentis et entreprises formatrices, et peuvent s’inscrire dans l’une des quatres catégories suivantes : « Imaginer le CFA de demain » ;

« Développer l'attractivité de mon CFA » ;

« Anticiper l'évolution des métiers du BTP » ;

« Décloisonner pour innover ». Chaque candidat ou groupement de candidats a la possibilité de présenter son projet sous la forme d’une courte vidéo, pouvant être réalisée avec un téléphone, et dont la réalisation doit être finalisée avant le 31 décembre 2021. Les Trophées de l’Innovation du WinLab’ se déroulent en trois grandes étapes, de novembre 2021 à mai 2022 et s’achéveront avec la remise de prix. Pour plus d’informations, c'est ici. Marie Gérald

