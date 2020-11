Le calendrier habituel ayant été bouleversé par la pandémie de Covid-19, Reed Expositions a annoncé ce mardi 3 novembre les nouvelles dates du salon EquipBaie et du Mondial du Bâtiment, avec une inversion de l'alternance des deux salons. Le Mondial du Bâtiment se tiendra ainsi en octobre 2022, et fait son grand retour à Paris Expo Porte de Versailles, pour un événement plus convivial et plus sobre. Plus largement, les deux salons entendent se réinventer, en mettant à l'honneur le format digital tout au long de l'année.

Elles étaient attendues, et sont désormais connues : les prochaines dates du salon EquipBaie et du Mondial du Bâtiment ont été dévoilées ce mardi 3 novembre.

Initialement prévu en ce mois de novembre, le salon EquipBaie a finalement été reporté au 21 au 24 septembre 2021. Pour diminuer le risque de décalages successifs en cas de prolongation de la pandémie, le Mondial du Bâtiment, normalement prévu en novembre 2021, est quant à lui désormais décalé du 3 au 6 octobre 2022. De cette façon, les organisateurs espèrent pouvoir accueillir des exposants et visiteurs internationaux fin 2022.

A noter que l'alternance des deux salons est durablement inversée : EquipBaie se tenant désormais en années impaires, et le Mondial du Bâtiment en années paires.

Le Mondial du Bâtiment de retour à Paris Porte de Versailles

Parmi les autres grandes annonces : le retour du Mondial du Bâtiment à Paris Expo Porte de Versailles, réclamé par de nombreux professionnels, et rendu possible grâce au décalage en année paire. Le grand salon international consacré au bâtiment quitte ainsi le Parc de Paris Nord Villepinte pour revenir à Paris Porte de Versailles, avec l'objectif d'en faire un événement « plus convivial, à proximité du centre de Paris et de son offre de tourisme d'affaires ».

« Quel plaisir et quelle belle perspective de pouvoir écrire avec la filière cette nouvelle histoire ! Le retour de Batimat, Idéobain et Interclima à Paris en 2022 s’annonce comme un grand moment de convivialité pour tous les professionnels », s'est ainsi réjouit Guillaume Loizeaud, directeur de Batimat.

Vers plus de sobriété

En octobre 2022, le Mondial du Bâtiment devrait ainsi occuper les espaces du Hall 1 au Hall 6, et s'étendre sur 136 000 m2 : une belle surface, bien qu'inférieure comparée à celle du Parc de Paris Nord Villepinte. Loin d'être un inconvénient, les organisateurs ont décidé d'en faire un atout pour repenser l'organisation du salon de façon plus sobre et efficace.

Les exposants se verront ainsi proposer des tailles de stand limités et des modules standards. Un projet logistique devrait également réduire les temps de montage et démontage afin de fluidifier les flux autour de la Porte de Versailles. Outre cette simplification, la sobriété devrait également s'exprimer en termes écologiques, avec une feuille de route tournée vers la RSE. Parmi les actions qui devraient être engagées : l'écoconception, une politique d'achats responsables, la réduction et la revalorisation des déchets, et une offre de restauration plus responsable.

Le format digital désormais mis à l'honneur toute l'année

Par ailleurs, les organisateurs annoncent le lancement d'un format digital élargi, permettant de fédérer l'ensemble de la profession et d'augmenter la visibilité des exposants entre deux salons. Ainsi, dès la signature de participation au salon physique, les exposants se verront proposer des évènements en ligne, leur permettant de mettre en avant des articles, des nouveautés produits, et de participer à des webinaires, tables rondes en ligne, et à des émissions et podcasts sur Batiradio.

Même transition digitale du côté d'EquipBaie. Pour remplacer le salon physique qui devait se tenir en ce mois de novembre, les organisateurs ont lancé un événement alternatif, sous la forme d'une plateforme digitale, faisant écho à la thématique initialement prévue autour de la « révolution positive du digital ». Grâce à la plateforme EquipBaie-Métalexpo, animée par des rendez-vous mensuels, les professionnels pourront avoir accès en continu à des webinars, vidéos d'experts, et démonstrations produits, proposées par des exposants du salon. L'objectif étant de créer une synergie au sein de la profession pour anticiper le salon qui se tiendra en septembre prochain.

« EquipBaie 2021 sera la première occasion pour toute notre profession de se retrouver autour de nos innovations », relève ainsi Bruno Léger, président du SNFA.