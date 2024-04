Prix du Nouveau Bauhaus Européen 2024 : un projet français parmi les lauréats

Les 20 lauréats du Prix du Nouveau Bauhaus Européen 2024 ont été récompensés. Ce concours distingue les concepts poussant la construction durable en Europe. Cette année, une mention spéciale a été créée pour les projets de reconstruction en Ukraine.

Initiative reliée au Pacte vert européen, le Nouveau Bauhaus Européen (NBE) tend à promouvoir la construction qui combine « durabilité, inclusion et esthétique ». Son prix, organisé depuis déjà quatre ans, récompense des projets répondant à ces critères.

Pour cette édition 2024, 20 lauréats ont été distingués, ce vendredi 12 avril, parmi deux volets de compétition. On retrouve d’un côté les « Champions du Nouveau Bauhaus Européen » gratifiant les chantiers existants et achevés « avec des résultats clairs et positifs ». De l’autre, il y a les « Étoiles montantes du Nouveau Bauhaus Européen », qui distinguent des concepts présentés par des talents âgés de 30 ans ou moins.

Dans chacun de ces volets, les prix sont répartis entre quatre catégories : « Se reconnecter avec la nature », « Retrouver un sentiment d'appartenance », « Prioriser les lieux et les personnes qui en ont le plus besoin », ainsi que « Façonner un écosystème industriel circulaire et soutenir une réflexion sur le cycle de vie ».

Sans compter un prix spécial cette année, consacré aux projets de reconstruction en Ukraine, permettant sa transition vers des pratiques plus durables.

Un projet français lauréat parmi les Champions du Nouveau Bauhaus Européen

Parmi les 49 finalistes du Prix NBE 2024, neuf ont été désignés Champions du Nouveau Bauhaus Européen.

On relève notamment le Map4Water: One thousand fountains city en Bosnie Herzégovine, qui a remporté les votes du public dans les quatre catégories. Il s’agit d'un système permettant de cartographier et améliorer les fontaines publiques dans la capitale bosnienne, Sarajevo. Il fait appel à la participation du public : autorités locales, citoyens comme touristes.

Un projet français a été primé dans la catégorie « Prioriser les lieux et les personnes qui en ont le plus besoin », appelé Yes We Camp. Basée à Marseille, l’association envisage les usagers des villes non plus uniquement comme des « consommateurs » mais aussi des « coproducteurs » de la fabrication et gestion des zones urbaines. Seconde gagnante dans cette catégorie, l’organisation est précédée par l’initiative espagnole Rooftop Garden, qui promeut l’inclusion sociale des personnes handicapées grâce à l’horticulture.

La catégorie « Se reconnecter avec la nature » compte en premier lauréat compte l’initiative de gestion et protection d’un grand parc forestier Făget Forest Park; Cluj’s Green Lung, en Roumanie. Le second lauréat Flytevi – Blue Urban Community Garden tend à déployer en Suède des solutions durables en matière de nourriture et d'eau.

SET Community Gardens remporte le premier prix dans la thématique « Retrouver un sentiment d'appartenance ». Le projet relie différents milieux socio-culturels au sein d’un jardin communautaire et un centre de permaculture urbaine au Pays-Bas. Il suivi est de Concrete to Culture, auquel la ville de Sofia en Bulgarie doit la reconversion d’un complexe de bureaux en un espace communautaire actif.

Les deux lauréats de la catégorie « Façonner un écosystème industriel circulaire et soutenir une réflexion sur le cycle de vie » sont dans l’ordre luxembourgeois et autrichien. Le premier, nommé A Sustainable Campus Transformation, réalise des rénovations des bâtiments à partir de matériaux récupérés. Le second Re-Sourcing Commons soutient la réutilisation de matériaux recyclés, à travers une collaboration communautaire dans un parc public.

Huit projets « Étoiles montantes du Nouveau Bauhaus Européen »

Place maintenant aux « Étoiles montantes du Nouveau Bauhaus Européen ». Le vote du public a jeté son dévolu sur Regenerative Agriculture Hub, qui mise sur les pratiques agricoles en faveur la biodiversité en Espagne.

Dans la catégorie « Se reconnecter avec la nature », Cultivating Companionship rafle la première place, pour proposer en Allemagne une résidence de recherche dans un champ de maïs, pensée à la fois pour les architectes et les agriculteurs. Dans la capitale portugaise, Hydroscape Lisbon explore la place de l’eau dans la résilience climatique et l'espace communautaire en ville. Ce qui lui a valu le titre de second gagnant.

Le gagnant de la catégorie « Retrouver un sentiment d'appartenance » est Cooperative Ownership of Communities en Hongrie, dont la démarche est de défendre le logement abordable et l'inclusivité à travers une rénovation circulaire et des pratiques durables. Le second lauréat, Co-llection, réinvente en Grèce les récits ruraux « à travers l'art et la collaboration communautaire ».

Vient ensuite la catégorie « Prioriser les lieux et les personnes qui en ont le plus besoin », où le premier lauréat est l'initiative ukrainienne appelée Community reBuilding. Elle aide à la création et la revitalisation de centres de construction communautaire dans ce pays ravagé par la guerre. À la seconde place, on trouve Teufelsberg Transformation Lab, laboratoire allemand pionnière dans l’« innovation collaborative l'innovation collaborative en matière de politique », grâce au design thinking. Cette méthode d’innovation combine la pensée analytique et la pensée intuitive d’un designer.

La première place dans la thématique « Façonner un écosystème industriel circulaire et soutenir une réflexion sur le cycle de vie » revient à Urban_MYCOskin. L’initiative d’origine portugaise consiste à transformer les déchets en matériaux en « précieux respectueux de l'environnement ». Le deuxième gagnant est The Station, qui conçoit dans une forêt une station de travail, alimentée aux énergies renouvelables afin de transformer les récoltes saisonnières.

Mention spéciale pour les « efforts de reconstruction et de récupération de l'Ukraine »

Deux concepts ont été récompensés dans la mention spéciale « Reconnaissance spéciale pour les efforts de reconstruction et de récupération de l'Ukraine ».

D’abord le projet Nad Dzherelom du Conseil municipal de Lviv, connu pour sa restauration d’une zone naturelle abandonnée « pour l'intégration sociale tout en préservant l'écosystème et la biodiversité ». Le deuxième concept gagnant, Leo States, a fourni un hébergement temporaire aux Ukrainiens déplacés à l'intérieur pays.

Les récompenses ont été distribuées ce lundi 15 avril, à l’occasion d’une cérémonie au Festival du Nouveau Bauhaus Européen.



L’ensemble des projets lauréats du Prix du Nouveau Bauhaus Européen 2024 ont reçu chacun une dotation allant jusqu'à 30 000 €. Le tout accompagné d’un package de communication, afin d’accompagner le développement de leur activité, aussi bien dans leur pays d’origine qu’à travers l’Europe.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock