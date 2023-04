En septembre 2020, lors de de son discours sur l’état de l’Union, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, exposait ce projet visant à « rapprocher le Pacte Vert des esprits et des foyers des citoyens ». Une démarche lancée officiellement en janvier 2021 et baptisée le « nouveau Bauhaus européen », inspiré du courant artistique et interdisciplinaire Bauhaus, né en 2019.

Sauf que le nouveau Bauhaus européen s’adapte aux enjeux d’aujourd’hui, notamment de construire des bâtiments plus durables, fonctionnels et esthétiques. Depuis, les ministres européens se sont réunis dans le cadre de la déclaration de Nice en mars 2022, visant à définir les contours du logement durable, abordable et inclusif. Trois mois plus tard, un manifeste de l’architecture bas carbone a été créé dans le cadre du mouvement UNISSON(S).

En cette fin avril, le nouveau Bauhaus européen poursuit ses ambitions en lançant des appels à propositions pour trois projets.

Reconstruire durablement les villes ukrainiennes



Parmi ces trois appels à projets, deux concernent la reconstruction de l’Ukraine. Ravagée par la guerre, le pays a déjà attiré des initiatives pour sa reconstruction, que ce soit le plan de l’architecte britannique Norman Foster pour rebâtir la ville de Kharkiv ou bien le partenariat noué par Dassault Systèmes, Egis et B4, qui opéreront aux alentours de Tchernihiv.

De son côté, le nouveau Bauhaus européen collabore avec moult partenaires ukrainiens : le Pacte des maires de l'Est, les ONG Ro3kvit et ReThink ainsi que le Conseil des architectes d'Europe. Financés tous deux par le programme LIFE, les appels à projets s’inscrivent dans le cadre de l’initiative « Phoenix », annoncée en février dernier.

L’idée : déployer et fournir à l’Ukraine l’expertise « de pointe » de la communauté du nouveau Bauhaus européen, afin d’accompagner une « reconstruction abordable et durable » des infrastructures et installations urbaines détruites ou endommagées. Villes ukrainiennes et villes de l’UE seront ainsi mises en relation pour échanger leurs expériences en matière de neutralité climatique et d’efficacité énergétique.

Plus concrètement, les collaborations se tourneront vers la gestion des déchets, la réutilisation des débris issus des dommages et destructions ou la gestion des déchets dangereux. « Ils couvriront également les traitements de l'eau, y compris la décontamination. Ils s'appuieront sur des cartographies et des stratégies précédemment financées par des fonds européens », lit-on dans un communiqué.

« J’espère particulièrement que le nouveau Bauhaus européen jouera un rôle important pour soutenir les efforts de restauration et de guérison de l’Ukraine, pour effacer les ravages de la guerre. Avec le soutien de notre programme LIFE, nous pouvons y parvenir : une plus grande circularité, une approche plus naturelle et une décarbonation plus rapide dans le secteur du bâtiment et des infrastructures. Ce sont là les ingrédients des villes du futur en Ukraine, en Europe et au-delà », soutient Virginijus Sinkevičius, commissaire à l'environnement, aux océans et à la pêche.



Renforcer les compétences de l'Académie du nouveau Bauhaus européen

« Un avenir sûr ne peut se construire que sur une base durable. Et cette base repose toujours sur des talents. Je me réjouis de voir une nouvelle génération de professionnels de la construction diplômés utiliser les compétences acquises dans le cadre de l’académie du nouveau Bauhaus européen pour construire cet avenir », affirme également Virginijus Sinkevičius.

C’est pour cette raison qu’un troisième projet LIFE consistera à renforcer et accroître les compétences de l’Académie du nouveau Bauhaus européen, en matière de R&D de la construction durable.

« L’Académie du nouveau Bauhaus européen est un outil puissant pour renforcer, encourager et accroître les compétences. Il s’agit, par exemple, de l’utilisation de matériaux biosourcés, des technologies numériques ainsi que d’une circularité accrue pour accélérer la décarbonation de nos habitations et de nos bâtiments en Europe et au-delà. Je me réjouis à la perspective de voir l’impact qu’auront les professionnels de la construction nouvellement formés sur le développement du nouveau Bauhaus européen dans les territoires », expose ainsi Mariya Gabriel, commissaire à l'innovation, à la recherche, à la culture, à l'éducation et à la jeunesse.

Ouvert jusqu’au 25 avril, l’appel à projets tirera des financements de 3 millions d'euros mis à disposition de l’ensemble des projets annoncés par le nouveau Bauhaus européen. Sans compter les 8 millions d'euros au titre du financement LIFE, « pour lequel des propositions similaires pourraient également être éligibles ».

