Le ministre suédois du Commerce extérieur et de l'aide internationale a annoncé que 522 millions d’euros seront distribués, par la Suède, dans les quatre années à venir, à la reconstruction de l’Ukraine. Des financements qui doivent aller vers des modes constructifs plus verts, répondant ainsi aux enjeux de transition énergétique et écologique de l’UE.

La reconstruction de l’Ukraine continue de mobiliser le BTP. Fin décembre, Dassault Systèmes, Egis et B4 annonçaient un partenariat, pour identifier et refaçonner les zones urbaines ravagées dans la région de Tchernihiv, soutenu par le Trésor public français. Fin février, l’architecte britannique Norman Foster proposait un plan pour reconstruire la ville de Kharkiv. Sans compter les appels à projets en ce sens, lancés fin avril pour le nouveau Bauhaus européen. Au tour maintenant de la Suède d’intervenir dans ce vaste chantier, à travers une aide de 6 milliards de couronnes suédoises, soit 522 millions d’euros. Déployé entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2027, ce budget s’inscrit dans une « stratégie historique », a déclaré Johan Forssell, ministre du Commerce extérieur et de l'aide internationale, lors d'une conférence de presse ce 17 juillet. Un budget amené à « augmenter » Une aide supplémentaire du gouvernement suédois, qui avait déjà débloqué 4,7 milliards de couronnes d'aide civile et humanitaire et environ 17 milliards de couronnes d'aide militaire, depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. « La moyenne annuelle de ce plan d'aide est largement supérieure à celle que nous donnions à l'époque à l'Afghanistan », souligne Johan Forssell. La somme octroyée pour la reconstruction de l’Ukraine fait du pays le premier bénéficiaire de l'aide suédoise cette année. « Cette somme de six milliards ne forme qu'une base, la somme totale sera amenée à augmenter », précise Johan Forssel. Une précision importante, quand on sait que les coûts de ce chantier se chiffrent à 411 milliards de dollars selon les estimations de la Banque mondiale en avril dernier. « Soit plus de deux fois la taille de l'économie ukrainienne d'avant-guerre en 2021 », indique l’organisation sur son site.

Ne pas « reconstruire ce qui existait », mais « construire quelque chose de nouveau » Mais les fonds débloqués par la Suède pour rebâtir l’Ukraine s’orientent vers une voie précise. « Notre ambition n'est pas de reconstruire ce qui existait, mais de construire quelque chose de nouveau (...) de plus vert », expose le ministre suédois du Commerce extérieur et de l'aide internationale, signalant que l’ambition était partagée avec le gouvernement ukrainien. Parmi les postes de reconstruction financés par la Suède, on trouve les infrastructures du pays (santé, éducation), mais également des installations d’énergies renouvelables. De quoi ajuster la stratégie bas carbone de l’Ukraine à celle européenne, et ainsi encourager son adhésion au sein de l’UE. « L’idée est par ailleurs d'encourager les échanges économiques entre les deux pays, mais aussi au sein même de l'Ukraine - en stimulant notamment l'entrepreneuriat, en combattant la corruption et en oeuvrant pour une plus grande transparence », lit-on également dans une dépêche AFP. Virginie Kroun

Photo de Une : Twitter @JohanForssell