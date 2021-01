Comme chaque année depuis 2012, Fibois France organise, en partenariat avec France Bois Forêt, le Codifab et PEFC France, le « Prix national de la Construction Bois », qui vise à récompenser les plus belles et innovantes réalisations architecturales mettant en œuvre du bois. Les architectes, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et bureaux d'études intéressés peuvent proposer des projets jusqu'au 15 mars prochain.

Fibois France annonce le lancement du 10ème Prix national de la Construction Bois. Les architectes, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et bureaux d'études ont jusqu'au 15 mars prochain pour répondre à l'appel à candidatures. Parmi les conditions pour proposer une candidature, le projet doit notamment avoir été livré après le 1er janvier 2018, et mettre en œuvre une majorité de bois. Cette année, les candidats peuvent concourir dans 8 catégories : Habiter une maison, Habiter ensemble (logement collectif et groupé), Travailler-Accueillir, Apprendre-Se Divertir, Réhabiliter un logement, Réhabiliter un équipement, Aménager l'intérieur, et Aménager l'extérieur. Pour élire les projets, le jury s'appuiera sur différents critères de sélection, et s'intéressera notamment à la qualité architecturale, aux performances environnementales, à la créativité et à l'innovation, et au recours à des essences de bois locales. A l'issue de cette sélection, les jurys régionaux sélectionneront les meilleurs projets, qui seront dévoilés le 30 juin prochain. Une seconde étape consistera à élire le grand lauréat national parmi les 12 finalistes régionaux. Enfin, le grand prix devrait être désigné en septembre. « Panorama Bois », une plateforme qui recense tous les projets candidats Les participants et lauréats bénéficient notamment d'une grande visibilité via la presse, les sites partenaires, et les réseaux sociaux. Tous les projets candidats sont également recensés sur la plateforme « Panorama Bois », qui permet, grâce à une simple recherche, de trouver un projet, et d'inspirer les maîtres d'ouvrage publics ou privés. Les projets livrés avant 2018 - et ne pouvant donc pas participer au concours - peuvent d'ailleurs être proposés pour ajout sur la plateforme. Depuis la création du prix il y a 10 ans, Fibois France souligne que 6 000 réalisations bois ont déjà été proposées dans le cadre de ce concours annuel. « Panorama Bois » recense de son côté pour le moment 4 300 projets. Pour candidater au Prix national de la Construction Bois 2021, c'est ici. Claire Lemonnier Photo de une : Pascal Léopold - Projet Murebois et Trecobat à Landéda (29)

