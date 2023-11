Recherche professionnels du BTP désespérément. Voilà ce qu’affiche le gouvernement québécois, à la veille des « Journées Québec France », qui se tiendront en décembre à Paris. L’occasion pour les visiteurs de postuler à des postes dans la construction, parmi les 1 000 à pourvoir selon les organisateurs.

La France n’est pas le seul pays confronté à des pénuries de main d’oeuvre dans le BTP. Le Québec, province francophone du Canada, est également touché, tous secteurs d’activité et régions confondus. Le gouvernement québécois a donc fixé un objectif de recruter et former 60 000 professionnels de la construction et du génie civil d’ici 2026.

Jusqu’au 19 novembre pour s’inscrire aux « Journées Québec France »

Dans cette opération de recrutement international, « la France est un pays cible majeur », lit-on dans un communiqué du gouvernement québécois. Du 13 octobre au 10 novembre, des conseillers de la Direction des services d’immigration du Québec ont parcouru d’ailleurs sept villes de France.

L’idée : approcher ceux qui souhaitent de travailler au Canada, et communiquer sur la 27 ème édition des « Journées Québec France », prévues les 16 et 17 décembre prochain à Paris. Gratuite, cette rencontre réunit une centaine de recruteurs québécois et propose différentes animations au-delà des entretiens d’embauche (information sur les démarches administratives et migratoires, conférences sur la vie et l’emploi au Québec).

Les visiteurs pourront se présenter à des offres d’emploi parmi les 1 000 à pourvoir immédiatement dans le secteur de la construction. Il est possible de déposer sa candidature au plus tard le 19 novembre sur la page web officielle des « Journées Québec France ».

Une population de travailleurs français qui double en 15 ans

Il faut dire que le Québec attire énormément de travailleurs français, notamment depuis la signature d’une entente Québec-France sur la reconnaissance des qualifications professionnelles en 2008, qui favorise beaucoup ces mobilités. Pour preuve, le nombre de Français inscrits sur les registres consulaires de Québec et de Montréal a quasiment doublé entre 2005 (45 890) et 2019 (80 900).

« Chaque année, près de 4 000 Français s’installent au Québec sous le régime de la résidence permanente. S’y ajoutent les étudiants, les détenteurs de permis temporaire ou d’un permis vacances-travail. Le Québec devient un eldorado pour l’emploi dans de très nombreux secteurs », est-il écrit dans le communiqué gouvernemental.

Avec la création des « Journées Québec France », 4 500 Français ont décroché un emploi, pour 10 000 personnes installées dans la province, les membres de leur famille inclus.

Reste à savoir si cette opération engendrera une fuite de talents dans le BTP, ou créera des vocations qui se poursuivront en France.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock