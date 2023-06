La technologie et les talents : un partenariat parfait pour la construction

Selon le nouveau rapport d’enquête “L’avenir de la Construction en France 2023” de Procore, le secteur de la construction a encore du chemin à faire pour résoudre son problème de pénurie de compétences et de recrutement des talents. Réalisé par Censuswide, le rapport a sondé l'opinion de plus de 800 décideurs du secteur de la construction dans la région EMEA. À la question de savoir s'ils étaient convaincus que leur main-d'œuvre possédait les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de leur entreprise, près de 59 % des personnes interrogées ont répondu qu'elles étaient plutôt confiantes, pas particulièrement confiantes ou pas du tout confiantes.



Ce n'est pas une grande surprise, étant donné que le rapport de l'ECI sur la pénurie de compétences a révélé que la construction est l'un des secteurs les plus touchés par la pénurie de main-d'œuvre, avec un fossé énorme entre les postes vacants annoncés et les demandeurs d'emploi. Pourtant, l'urgence pour les chefs d'entreprise de combler ce fossé ne cesse de croître, le Construction Skills Network (CSN) affirmant dans son dernier Industry Outlook que 225 000 travailleurs supplémentaires seront nécessaires d'ici à 2027 pour répondre à la demande. Plus de 74 % des personnes interrogées en France prévoient une augmentation du nombre de projets allant jusqu'à 20 % au cours de l'année à venir.



Dans cette optique, examinons comment les entreprises peuvent combler le déficit de compétences et pourquoi la numérisation est cruciale pour chacune d'entre elles.

L'investissement numérique dans la rétention des talents

En améliorant l'engagement global et le bien-être de ses employés, le secteur de la construction peut sérieusement augmenter ses niveaux de rétention des talents. Pour ce faire, les entreprises doivent faciliter la vie quotidienne de leurs employés - quels que soient leur rôle, leur âge ou leur lieu de travail - en automatisant les tâches manuelles et en consacrant plus de temps aux activités à fort impact.



La numérisation a un rôle important à jouer à cet égard, car elle permet d'automatiser la saisie manuelle des données et de réduire la nécessité de rechercher laborieusement des informations. Cela permet non seulement d'accroître la productivité et d'absorber la pression supplémentaire liée à des projets de plus en plus complexes, mais aussi de dégager du temps et de l'espace pour le perfectionnement et l'évolution de carrière dans un environnement par ailleurs très chargé.



La technologie peut également avoir un impact profond sur le bien-être en général. Le fait de disposer d'une source unique de vérité, telle qu'une plateforme de gestion de la construction, apporte plus de confiance et de responsabilité sur le lieu de travail, ce qui contribue à réduire le stress - une préoccupation majeure dans le secteur de la construction - dans la vie de tous les jours.

Faire les bons choix pour attirer les futurs talents

Historiquement, la construction a pris du retard par rapport aux niveaux de numérisation observés dans d'autres secteurs. En conséquence, elle a perdu des générations de talents en jouant sur l'idée réductrice de ce qu'est un travailleur de la construction. Pourtant, il n'est tout simplement pas vrai que le secteur se résume à des casques de chantier et à du travail manuel sur le site. Selon l'étude "L’avenir de la Construction en France 2023", les compétences les plus demandées dans le secteur de la construction en France sont des compétences plus générales telles que la résolution de problèmes, la gestion du temps et la gestion de projets.



Le visage de la construction est en train de changer et, pour attirer une main-d'œuvre plus jeune, le secteur doit mieux faire connaître l'environnement numérique qu'il est en train de construire. Cela peut contribuer à modifier les attentes des individus à l'égard du secteur et à présenter la construction comme offrant de nombreuses possibilités d'acquérir des compétences numériques.



Personne ne souhaite travailler dans un secteur qui ne favorise pas sa créativité. Grâce aux nouvelles technologies, le secteur de la construction offre de nombreuses possibilités de créativité numérique, qui peuvent intégrer des technologies de pointe telles que les drones, la réalité augmentée (RA) et bien d'autres encore.

Construire un écosystème de talents

Pour éviter une pénurie de compétences sur un marché de l'emploi très concurrentiel, les entreprises doivent mieux maîtriser les pratiques de rétention, de recrutement et de bien-être. Et c'est là que la transformation numérique peut faire une énorme différence.



Les plateformes de gestion de la construction sont souvent louées pour le niveau de supervision qu'elles offrent aux équipes lorsqu'il s'agit de projets. Mais elles peuvent aussi faire la même chose pour la main-d'œuvre. En encourageant les meilleures pratiques en matière de données, les plateformes de gestion de la construction permettent aux équipes d'identifier plus facilement les domaines d'amélioration et de prendre des mesures en connaissance de cause, réduisant ainsi les frustrations qui accompagnent souvent les pertes de temps et d'argent.



Ce qui est essentiel pour les entreprises qui cherchent à naviguer sur un marché difficile, c'est qu'elles investissent dans une plateforme facile à utiliser et qui soutient la formation et le perfectionnement. Ce n'est qu'à cette condition qu'elles seront prêtes pour un avenir où tout est possible et où leurs talents, ainsi que leur entreprise, innovent constamment pour rester au sommet de leur art dans le secteur de la construction.

