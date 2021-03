Organisées par l’association Amorce, les Rencontres pour la rénovation énergétique reviennent pour une deuxième édition. L’événement 100% digital se déroulera les 7 et 8 avril prochains, et vise à accompagner les collectivités dans l’élaboration et le déploiement d’une stratégie de travaux sur leurs territoires. Des parcours « bâtiments tertiaires » et « logements » seront notamment proposés.

Les 7 et 8 avril prochains, Amorce vous donne rendez-vous pour la deuxième édition des Rencontres des collectivités pour la rénovation énergétique. L’association, qui accompagne les territoires dans leur transition énergétique, le traitement des déchets et la gestion durable de l’eau, a articulé l’événement autour de 3 axes : décrypter les dispositifs, sélectionner ses outils, déployer la politique adaptée à son territoire. L’ambition est d’accélérer la dynamique de travaux et lever les blocages pour massifier les rénovations, et ainsi rattraper le retard de la France.

L’événement proposera un éclairage via des témoignages afin d’accompagner les collectivités dans leurs projets. Il reviendra sur les évolutions réglementaires (refonte du DPE, décret tertiaire) et expliquera notamment les dispositifs d’aides tels que MaPrimeRénov’.

Deux jours pour aider à déclencher les travaux

Les Journées comptent sur le soutien de la Banque des territoires, et sont organisées dans le cadre du programme RECIF porté par Ile-de-France Énergies et financé par le dispositif des CEE. Et en partenariat avec Effinergie, le Plan Bâtiment Durable, Flame, le Cler et l’Anil.

Une journée technique est prévue le 7 avril. Des ateliers rythmeront le colloque selon deux parcours : « Bâtiments Tertiaires » et « Logements » avec des modules Formation & Cas Pratiques. Le tout étant de bien comprendre la réglementation existante et à venir, de construire une stratégie adaptée à son territoire et de mettre à disposition des collectivités les outils existants. Des rendez-vous sont également prévus pour présenter les aspects juridiques et financiers des projets de rénovation, et pour repérer les ménages en situation de précarité énergétique.

Le 8 avril sera une journée de débats. Trois tables rondes auront lieux : « Comment rendre la rénovation énergétique financièrement accessible pour tous ? », « Comment mobiliser réellement les acteurs professionnels dans la réussite d’une stratégie de rénovation territoriale ? », « Rénovation énergétique : comment convaincre les élus ? ».

Pour s’inscrire, rien de plus simple. Il suffit de compléter le formulaire disponible sur le site de l’association Amorce. Une fois l’inscription réalisée, des liens de connexion seront envoyés aux participants qui pourront assister aux ateliers de leur choix. Date limite d’inscription : le 6 avril – 9h.

Pour ce qui est du tarif :

Gratuit pour les adhérents d’Amorce

100 € pour les non-adhérents

50 € pour les partenaires.

Rose Colombel

Photo de une : ©Adobe Stock