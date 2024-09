Gouvernement Barnier : la Capeb expose ses priorités

La formation du gouvernement Barnier semble réjouir la Capeb. Ne serait-ce que par l’annonce d’un ministère du Logement de plein exercice, alors que la rénovation énergétique des logements est cruciale pour la confédération. Autres sujets abordés : le pouvoir d’achat, mais aussi l’emploi.

Le nouveau gouvernement Barnier et ses ministres a suscité diverses réactions dans le monde du bâtiment et de l'immobilier. La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb) ne fait pas exception.

Celle-ci « se réjouit de la nomination d’un nouveau gouvernement qui fait du logement une priorité politique claire, illustrée par la nomination d’une ministre dédiée, de plein exercice ».

Encourager le rebond des PME et artisans via la rénovation

La nomination de Valérie Létard en tant que ministre du Logement et de la Rénovation urbaine est effectivement « un signal fort », pour la confédération.

Mais pas sans enjeux forts non plus, quand on sait que l’activité des artisans et TPE du bâtiment repose sur la rénovation énergétique des logements. Un soutien gouvernemental dans ce segment lui paraît essentiel, et tient majoritairement en un mot : la simplification.

La Capeb réitère ainsi ses éternelles recommandations, comme la reconduction, courant 2025, des conditions et du budget actuellement en cours pour MaPrimeRénov’. Tout particulièrement les mesures de simplification, décidées après une réforme de l’aide trop contraignante pour les entreprises. Ces dispositions doivent prendre fin le 31 décembre prochain. Alors que les fraudes aux aides continuent de grimper, l’encadrement de la sous-traitance doit aussi être de mise.

À cela doit s’ajouter la simplification du label RGE, en s’appuyant sur la valorisation de l’expérience réelle (VAE), pour faciliter l’accès des petites entreprises à des contrats de rénovation. Dans ce sens, la facilitation de groupements momentanés d'entreprises (GME) aiderait les entreprises artisanales « à structurer leur offre ».

Suite au flou politique, la Capeb préconise la reprise et la finalisation de textes réglementaires comme législatifs, encourageant la massification des rénovations de logements.

Améliorer davantage le pouvoir d’achat

Autre mesure répétée par la Capeb : l’organisation d'un Grenelle du Logement, de la construction neuve à la rénovation. « Il est grand temps de repenser la politique du logement pour apporter de la stabilité au secteur », défend l’organisation.

Valérie Létard n’est pas la seule concernée par les doléances de la confédération. Cette dernière s’en remet également à Antoine Armand, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Les propos du nouvel occupant de Bercy « sur la nécessité d’accompagner les TPE et les PME dans les territoires laissent présager une collaboration fructueuse », indique la Capeb.

« Nous comptons en particulier l’interpeller sur la mise en place d’un prêt garanti par l’État seul à même d’encourager les particuliers à engager des travaux de rénovation sans affecter leur pouvoir d’achat », ajoute la confédération.

Faire baisser le chômage en s’appuyant sur les TPE

L’arrivée d’Astrid Panosyan-Bouvet au poste de ministre de l’Emploi et du Travail s’annonce « encourageante, ne serait-ce que par le rôle prépondérant qu’elle entend laisser aux partenaires sociaux », selon la Capeb. L’objectif du ministère de réduire à 5 % le taux de chômage devrait passer par le tissu artisanal d’entreprises - et notamment du bâtiment - ancrés dans les territoires.

« Une étude récente publiée par l’Insitut Terram note ainsi une « surperformance » de ces entreprises dans la création d’emplois par rapport aux autres catégories d’entreprises », expose la confédération. Elle encourage à ce que ses artisans, TPE et PME adhérents soient inclus dans ce chantier gouvernemental, à travers une « réforme des règles du dialogue social ».

Françoise Gatel, nouvellement désignée ministre déléguée à la Ruralité, à l’Artisanat et au Commerce, peut d’ailleurs devenir une interlocutrice clé dans ces arbitrages.

Le Mondial du Bâtiment, « un rendez-vous politique incontournable »

Dévoilé à quelques jours du Mondial du Bâtiment, le nouveau gouvernement « qui fait du logement sa priorité », a toute sa place à l’événement, d’après la Capeb. « Nous ne pouvons qu’encourager les ministres tout juste nommés à s’y rendre et à venir nous rencontrer », invite l’organisation.

Le salon Batimat est une nouvelle occasion pour elle de promouvoir la force des TPE du bâtiment, dans les enjeux précédemment évoqués.

« Tout d’abord, par l’intermédiaire du lancement de la marque Artisans du bâtiment by Capeb, qui rassemblera le collectif Capeb et qui valorisera la force économique, les compétences et les spécificités des TPE du bâtiment. La Capeb sera également présente au travers d’un programme dense de prises de parole sur les enjeux de première importance pour l’avenir du secteur dans le cadre des tables rondes & conférences proposées par Batimat », développe la confédération.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock