Sobriété foncière et biodiversité : l’OGE lance un jeu concours

À l’occasion des Assises nationales de la sobriété foncière, l’Ordre des Géomètres-Experts (OGE) annonce lancer un jeu concours. Le gagnant remportera une œuvre originale de l’artiste-photographe Ludovic Baron, d’une valeur de 45 000 euros. Les fonds collectés lors du concours seront reversés à l’Office Français de la Biodiversité.

Très engagé sur les sujets du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols, de la sobriété foncière et de la biodiversité, l’Ordre des Géomètres-Experts (OGE) annonce lancer « Terres d’Art », un jeu concours dont les fonds collectés seront intégralement reversés à l’Office Français de la Biodiversité.

L’objectif : interpeller un public large sur la sobriété foncière, « un sujet à la fois très technique et scientifique, mais qui concerne l'avenir de toutes et tous », explique Séverine Vernet, nouvelle présidente du Conseil supérieur de l'OGE, mais aussi présidente des Assises nationales de la sobriété foncière.

Les participants au jeu concours verseront 25 euros pour tenter de remporter une œuvre d’art originale créée par l’artiste-photographe Ludovic Baron, et d’une valeur de 45 000 euros. L’OGE précise que cinq NFT d’une valeur de 1 000 euros chacun, spécialement créés pour l’occasion, seront également mis en jeu.

À l’issue d’un tirage au sort, le gagnant sera dévoilé le 4 juillet prochain, lors de la clôture des Assises nationales de la sobriété foncière.

Faire d’une menace une opportunité

La spécificité de Ludovic Baron ? L’artiste fait appel à l’intelligence artificielle à chaque étape de sa création. « De la même manière que les géomètres-experts perçoivent la sobriété foncière comme une opportunité plutôt qu'une contrainte, je voulais montrer que l'Intelligence Artificielle peut servir le processus artistique et ne pas être assimilée à une menace», explique-t-il.

L’artiste a d’ores et déjà annoncé que cette nouvelle œuvre compléterait sa collection « La Femme en Bleu », déjà exposée à l’Opéra Garnier, et qu’elle s’intitulerait « La Femme en Bleu face aux vagues du changement ».

« C'est avec joie et responsabilité que nous acceptons ce don, qui concourra aux missions de l’OFB en faveur de notre patrimoine naturel si riche. Je me réjouis que les professionnels s'emparent de ce sujet et proposent des solutions pour concilier protection de l'environnement et activité économique», a de son côté réagi Olivier Thibault, directeur général de l’Office Français de la Biodiversité.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock