Après le décès brutal de Joseph Pascual, le 28 février dernier, Séverine Vernet, jusqu’ici première vice-présidente du Conseil supérieur de l’Ordre des Géomètres-Experts lui succède en tant que présidente. C’est la première fois qu’une femme devient présidente de l’instance, créée en 1946.

Le 28 février dernier, Joseph Pascual, président du Conseil supérieur de l’Ordre des Géomètres-Experts (OGE) décédait subitement à seulement 66 ans. D’abord président du Conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Bordeaux entre 2012 et 2021, il avait été élu président de l’organisation nationale en 2021. En juin dernier, il était réélu à l’unanimité pour un nouveau mandat de deux ans.

Pour assurer la continuité, c’est Séverine Vernet, jusqu’ici première vice-présidente du Conseil supérieur de l’OGE, qui lui succède en tant que présidente, en vertu des dispositions du décret n° 96-478 du 31 mai 1996.

« Cette annonce intervient dans un contexte particulièrement douloureux pour l'ensemble de la profession. Joseph était un président solaire, visionnaire et estimé de toutes et tous. C'est pourquoi je souhaite poursuivre les travaux qu'il avait engagés, notamment sur la place de l'Ordre dans la société et son rôle pour permettre l'accélération des nécessaires transitions écologique et sociétale », a réagi la nouvelle présidente.

Une géomètre-expert engagée sur les sujets du ZAN et de la formation

Diplômée Ingénieur de l'École Supérieure des Géomètres et Topographes d'Évry (91) en 1996, elle devient présidente du Conseil régional de l'OGE d’Île-de-France de 2013 à 2017, avant d’être élue vice-présidente du Conseil supérieur en 2015.

En mai dernier, Batiweb interviewait Joseph Pascual sur le sujet du Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols. C’est une thématique qui sera reprise par Séverine Vernet, cette dernière étant par ailleurs présidente des Assises Nationales de la Sobriété Foncière, qui se tiendront les 3 et 4 juillet prochains. Séverine Vernet est également très engagée sur les sujets liés à la formation et au recrutement.

Claire Lemonnier

Photo de une : Séverine Vernet - Conseil supérieur de l’Ordre des Géomètres-Experts