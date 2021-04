Le Syndicat national de la fermeture, de la protection solaire et des professions associées (SNFPSA) évolue et adopte un nouveau nom et une nouvelle image. L’objectif, soutenir sa stratégie et développer sa notoriété. Cette nouvelle identité et les outils qui en découlent mettent les adhérents d’ACTIBAIE au cœur du dispositif. Un plan de communication sera déployé dans les mois à venir.