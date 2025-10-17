Lancée en 2014, SYbaie est la marque dédiée aux artisans menuisiers du Groupe Millet. Fabricant menuisier de portes et fenêtres sur-mesure depuis 1946, le Groupe Millet propose une nouvelle approche de la menuiserie avec sous l’entité d’une « communauté d’artisan menuisier ».

Fidèles aux valeurs artisanales et forts des 70 années d’expériences, nos 1000 collaborateurs conçoivent, fabriquent et commercialisent des ouvertures et fermetures aux qualités techniques et esthétiques « Fabriqué en France » :

Innovant et exigeant, SYbaie crée la différence par un engagement quotidien pour un monde durable : éco-conception, sélection des bois, Pvc sans plomb, quincailleries métalliques sans chrome VI, amélioration du cadre de travail, recyclage de fenêtres bois en meuble design, réduction des impacts sur l’environnement... autant d’actions, autant de contributions qui renforcent le souhait de continuer à fabriquer des produits innovants et différents pour tous les artisans menuisiers respectueux et amoureux de leur métier.