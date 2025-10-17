SYbaie
79140 BRESSUIRE
France
Lancée en 2014, SYbaie est la marque dédiée aux artisans menuisiers du Groupe Millet. Fabricant menuisier de portes et fenêtres sur-mesure depuis 1946, le Groupe Millet propose une nouvelle approche de la menuiserie avec sous l’entité d’une « communauté d’artisan menuisier ».
Fidèles aux valeurs artisanales et forts des 70 années d’expériences, nos 1000 collaborateurs conçoivent, fabriquent et commercialisent des ouvertures et fermetures aux qualités techniques et esthétiques « Fabriqué en France » :
Innovant et exigeant, SYbaie crée la différence par un engagement quotidien pour un monde durable : éco-conception, sélection des bois, Pvc sans plomb, quincailleries métalliques sans chrome VI, amélioration du cadre de travail, recyclage de fenêtres bois en meuble design, réduction des impacts sur l’environnement... autant d’actions, autant de contributions qui renforcent le souhait de continuer à fabriquer des produits innovants et différents pour tous les artisans menuisiers respectueux et amoureux de leur métier.
SYle Style Versailles, fabrication traditionnelle pour des projets d’exception
La gamme de fenêtres bois SYle STYLE VERSAILLES est une fenêtre de type "noix et gueule de loup" fabriquée de façon traditionnelle par des menuisiers hautement qualifiés....
SYle Style Opéra, fenêtre bois pour les rénovations de fenêtres traditionnelles
Profitez d’un intérieur mouluré avec la gamme de fenêtres bois SYle Style OPÉRA. Elle propose un profil mouluré à doucine intérieur et extérieur...
SYle Style Louvre, la fenêtre dans la pure tradition haussmannienne
La gamme de fenêtres bois SYle Style LOUVRE est une fenêtre de type "mouton et gueule de loup". Sa finition et son design ont été pensés pour tous les bâtiments...
SYle Style Beaulieu, de la fenêtre classique au contemporain
La gamme de fenêtres SYle Style Beaulieu propose un profil ouvrant à pente intérieur et extérieur qui permet de moduler les styles et de s’adapter à tous les intérieurs...
La siMple, Fenêtre INVISIBLE ou VISIBLE, FINE et SOLIDE
Le projet siMple est la volonté de SYbaie de repenser la fenêtre en allant à l’essentiel, en supprimant le superflu. Imaginée et conçue selon le principe «...
SYma.s, baie coulissante murale aluminium multimatériaux
La SYma.s, notre coulissant mural aluminium multimatériaux à déboîtement et à frappe, se décline en 4 versions (1, 2, 3 et 4 vantaux) pour un gain important de...
SYma PVC, fenêtre et porte-fenêtre extérieur alu et intérieur PVC
Moduler son projet et surtout son budget, voilà la clé de la version multimatériaux Alu/PVC ! Les lignes épurées de cette menuiserie sont similaires à la SYma...
Porte d'entrée PVC, performance et modernité
Imaginez une porte d'entrée qui vous assure à la fois une sécurité et une isolation optimale et qui en plus soit pratique au quotidien : Sybaie vous présente ses...
SYal, baie coulissante aluminuim
La baie vitrée coulissante aluminium SYal propose des profils sobres et épurés. Isolation, sécurité et confort d'utilisation sont les points forts de ce coulissant. Pour...
SYup, fenêtre PVC colorée et sans compromis
La gamme SYup comporte des fenêtres et portes-fenêtres en PVC, recommandées pour une pose dans différents types de bâtiments : habitations individuelles, habitations collectives,...