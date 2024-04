Depuis le 8 avril, les candidatures aux Trophées Bâtiments Circulaires sont ouvertes. Cette quatrième édition fait la part belle à la massification du réemploi et de l’économie circulaire dans la construction.

Après avoir célébré le palmarès de la 3ème édition en automne dernier, les Trophées Bâtiments Circulaires reviennent ce printemps pour une quatrième édition.

Le concours récompense les projets recourant à la conception circulaire et au réemploi des matériaux dans le bâtiment. En trois ans d’existence, il compte 80 projets candidats.

« Chaque année, le bâtiment est responsable de 46 millions de tonnes de déchets. Très consommatrice en ressources naturelles, l’industrie de la construction est aussi l'une des plus polluantes. Face à ce constat, et dans un contexte de hausses importantes des prix de certaines matières premières, le réemploi s'impose comme une alternative particulièrement efficace », rappellent le Booster du Réemploi et Construction 21, organisateurs de l’événement en partenariat avec divers acteurs, dont Cap Construction, Hub Brussels, Québec Circulaire, Neobuild ou Ekopolis.

Un maître mot : la massification

Pour cette quatrième saison, les Trophées Bâtiments Circulaires misent sur un maître mot : la massification. Par massification, les organisateurs des Trophées Bâtiments Circulaires entendent prouver que « le réemploi est possible à grande échelle et facilement reproductible ».

Jusqu’au 5 juillet 2024, tous les acteurs du secteur (maîtres d’ouvrage privés et publics, aménageurs, maîtres d’oeuvre, AMO…) pourront déposer leurs projets. À savoir que ces derniers doivent être situés en France, Belgique, Suisse, au Luxembourg ou au Québec. Autre critère : seuls les projets livrés avant le 15 juillet 2024 peuvent candidater.

Les Trophées Bâtiments Circulaires comptent quatre catégories : « Maîtres d’ouvrages privés », « Maîtres d’ouvrages publics », « Infrastructures et aménagements extérieurs » et « Conception circulaire ». Les conditions d’éligibilité spécifiques à chaque catégorie sont précisés dans ce document.

Pour le dépôt du dossier de candidature, il faut créer un compte sur le site de Construction21 et inscrire le projet (bâtiment, infrastructure ou quartier), et l’accompagner d’une étude de cas. Si besoin, il est possible de contacter le Booster du Réemploi à l’adresse suivante : elise.dupire@a4mt.com

« Les projets les plus exemplaires seront sélectionnés par un jury pluridisciplinaire, réunissant maîtres d’ouvrages publics et privés, architectes, cabinets de conseil, bureaux d’ingénierie, contrôleurs techniques et assureurs, tous experts du réemploi. Les lauréats seront récompensés lors d’une remise des prix qui aura lieu courant décembre », lit-on dans un communiqué.

Plus d’informations sur les Trophées Bâtiments Circulaires en cliquant sur ce lien.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock