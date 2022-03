Construction durable : Ekopolis dévoile son programme de formations

L'association Ekopolis, membre du Réseau Bâtiment Durable, dévoile ses nouvelles formations à la construction durable pour 2022, avec notamment des focus sur les matériaux biosourcés, l'économie circulaire, ou encore la gestion des eaux pluviales.

À la demande des professionnels de l'aménagement du territoire, l'association Ekopolis élargissait, en décembre dernier, la démarche « Bâtiments Durables Franciliens » à l'échelle du quartier, donnant naissance aux « Quartiers Durables Franciliens ».

En ce mois de février, l'ass ociation annonce son nouveau program me de formations pour la première partie de l'année 2022.

Entre mars et septembre, Ekopolis propose notamment six formations : l'intégration des enjeux de santé dans les projets d'aménagement, une formation à la démarche Bâtiments Durables Franciliens, concevoir et piloter un projet intégrant une démarche de réemploi, intégrer la gestion des eaux de pluie dans des projets d'aménagement, le bâtiment biosourcé en Île-de-France, ou encore une formation en partenariat avec Construire en Chanvre.

L'association précise que ces parcours mêlent théorie, retours d'expérience, visites de sites et ateliers de mise en pratique, et favorisent les échanges entre professionnels.

« Les formations d’Ekopolis trouvent leur force dans la position clé que nous occupons en tant que centre de ressources à l’ancrage local et opérationnel. L’expérience que nous délivrons aux apprenants est complète et va bien au-delà de la formation : nous mettons à leur disposition notre solide réseau d’experts ainsi que toutes les ressources liées à nos différents cœurs de métier. Sans compter qu’ils auront toujours un interlocuteur à leur écoute post-formation », souligne Brigitte Fernandez, responsable pédagogique au sein du centre de formation d'Ekopolis.

Par ailleurs, l'association propose aux professionnels de composer leur parcours de formation sur-mesure en fonction de leurs besoins.

Pour en savoir plus sur les formations, c'est ici.

Claire Lemonnier