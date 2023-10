Trophées Bâtiments Circulaires : les lauréats de la 3ème édition

Pour la troisième année consécutive, les Trophées Bâtiments Circulaires ont célébré des projets innovants en matière de circularité. 31 candidats avaient ainsi présenté leurs projets, 11 ont été récompensés.

L'objectif de cette troisième édition des Trophées Bâtiments Circulaires était de démontrer que le réemploi est une pratique viable à grande échelle, applicable dans des opérations immobilières « classiques », tout en reconnaissant l'importance de la conception circulaire dans son ensemble.

Le jury, composé de professionnels du secteur, s'est réuni pour distinguer des projets répondant à des critères, tels que la reproductibilité, l'inspiration pour l'expansion du réemploi, et la cohérence globale.

Catégorie Maître d'ouvrage privé - bâtiment tertiaire

Lauréat : TOPAZE - Société de la Tour Eiffel

Le projet TOPAZ, porté par la Société de la Tour Eiffel, a impressionné le jury par son bilan environnemental, avec 21 kg d'émissions de CO2 évitées par mètre carré, soit l'équivalent de 35 allers-retours entre Paris et New York. Il a également mis en avant la validation par l'assureur, démontrant que le réemploi n'entraîne pas préalablement un dépassement du budget.

Le caractère réplicable du projet a été particulièrement apprécié, avec une documentation approfondie des leçons apprises et des domaines à améliorer.

Mention coup de cœur : Zinneke - Zinneke asbl

Le projet Zinneke, situé à Bruxelles, a été récompensé pour son anticipation et son adaptation au réemploi, intégré dès la phase de réflexion préalable au permis de construire. Le projet a également montré l'importance du contexte réglementaire national dans la facilitation du réemploi, tout en se distinguant par sa qualité architecturale qui s'intègre dans son environnement.

Mention démarche locale et ESS : Requalification et extension des espaces Emmaüs Angers - EMMAUS FRANCE

Le projet de réqualification et d'extension des espaces Emmaüs à Angers a été honoré pour son approvisionnement local en matériaux et sa valorisation de l'emploi local, favorisant ainsi une économie circulaire à l'échelle territoriale.

Catégorie Maître d'ouvrage privé - bâtiment résidentiel

Lauréat : Résidence Louis Blériot - Vilogia

La résidence Louis Blériot, gagnante dans cette catégorie, a mis en avant une démarche de réemploi in situ de 2 759 m2 de pierre de façade agrafée. Le projet est également reproductible, car le gisement de ce type de matériau est courant dans les bâtiments des dernières décennies, destinés à des rénovations massives.

Mention coup de cœur : Les Petits Paliers - AU BERCAIL pico-promotion immobilière

Le projet des Petits Paliers a reçu un coup de cœur pour sa qualité, sa clarté et sa formalisation de la stratégie de réplicabilité. L'approche circulaire et sociale du projet, incluant une réflexion sur l'intensité d'usage, a également été appréciée. Ce projet répond à l'enjeu de désirabilité, un des axes majeurs du jury.

Catégorie Maître d'ouvrage public - bâtiment tertiaire

Lauréat : Pôle ESS - Communauté de Communes du Pays de Falaise

Le projet de réhabilitation d'une ancienne friche commerciale en Pôle Economie Sociale et Solidaire, dans le Calvados, a été récompensé pour sa réplicabilité, servant d'exemple à suivre pour généraliser la démarche de réemploi sur des bâtiments publics. De nombreuses qualités ont été relevées, notamment la réflexion approfondie sur l'assurance, l'intégration de la procédure dans les marchés, et la mutualisation des ressources.

Mention coup de cœur : Médiathèque Raymond Queneau - De-So Architectes

La médiathèque Raymond Queneau à Ris Orangis a été saluée pour son traitement des matériaux de gros œuvre, malgré les défis rencontrés. Ce projet a mis en avant la valorisation du travail des artisans et l'importance de la collaboration entre tous les acteurs du chantier, dépassant leurs rôles initiaux pour contribuer au succès du projet.

Catégorie Infrastructure/Aménagement extérieur

Lauréat : Abri à vélo en skis réutilisés - SKItec

Ce projet original d'abri à vélo conçu à partir de skis réutilisés est un exemple de réemploi visible dans l'espace public, sensibilisant ainsi le grand public à la démarche circulaire. Il est également reproductible, grâce à un processus complet documenté. Le jury a souhaité mettre en valeur la démarche de développement d'une filière locale et la démontabilité de l'abri.

Catégorie Conception circulaire

Lauréat : Maison du projet et service PIVO - Meîosis

La Maison du projet et service PIVO a été récompensée pour sa combinaison de réemploi visible, de démontabilité, et de potentiel pour un usage futur sur d'autres opérations. Ce projet a adopté une conception bioclimatique, favorisant une faible consommation d'énergie, et a fourni des analyses économiques approfondies, renforçant sa reproductibilité.

Mention coup de cœur : Lieu des arts du cirque et de la rue - Citymix Architecture

Un coup de cœur a été attribué à ce projet atypique avec une dimension artistique. La réutilisation d'un espace existant pour un nouveau programme, la modularité du lieu pour différents usages, et une partenariat avec la Ville de Paris ont été mises en avant par le jury.

Mention activité économie et écologie industrielle et territoriale : Unité de valorisation - BLAU

Enfin, une mention spéciale a été attribuée au projet de l'Unité de valorisation du LFB (Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies). Ce projet a démontré l'engagement en faveur de l'économie circulaire sur un bâtiment industriel, avec des actions complètes en matière d'économie circulaire, de conception passive, de réflexion basée sur les gisements, de mutualisation des bases de vie, et un modèle économique solide.

Marie Gérald

Photo de une : © TOPAZE - Société de la Tour Eiffel