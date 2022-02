Trophées Bâtiments Circulaires : les candidatures sont ouvertes !

En mars 2021, Construction21 et A4MT lançaient un concours d'un nouveau genre : les Trophées des Bâtiments Circulaires, pour mettre en avant des projets favorisant le réemploi des matériaux et l'économie circulaire. Face au succès de la première édition, les organisateurs réitèrent l'expérience. Les maîtres d'oeuvre et d'ouvrage intéressés ont jusqu'au 13 mai 2022 pour déposer un projet.

Lancés il y a moins d'un an par Construction21 et A4MT (à l'origine du Booster du Réemploi), les Trophées Bâtiments Circulaires ont connu un véritable engouement lors d'une première édition, avec 22 projets inscrits. En octobre dernier, cinq projets ont été désignés lauréats, et trois autres ont reçu une mention spéciale du jury.

Face à ce premier succès, les deux organisateurs réitèrent l'opération, et espèrent encore plus d'inscrits.

Pour rappel, le concours est ouvert à tout projet livré, qu'il s'agisse d'une construction ou d'une rénovation, tant que le projet met à l'honneur le réemploi de matériaux. Il peut s'agir de tout type de bâtiment : privé ou public, résidentiel ou tertiaire, et même des projets urbains ou des infrastructures.

Cette année, le concours dépasse les frontières nationales et s'ouvre également à la Belgique, à la Suisse, au Luxembourg, et au Canada.

Les maîtres d'oeuvre et maîtres d'ouvrage intéressés ont jusqu'au 13 mai 2022 pour candidater et proposer un projet.

Les organisateurs indiquent que trois projets sont d'ores et déjà inscrits pour cette nouvelle édition. Il s'agit du « Hangar Zéro » porté par Archipel Zéro au Havre, de « Javelot » porté par WAO Architecture et la RIVP dans le 13ème arrondissement de Paris, et de « La Maison des Canaux », par le cabinet d'architecture Grand Huit, l'association Les Canaux, et la Ville de Paris.

Favoriser les partages d'expérience

Pour les organisateurs « si la pratique du réemploi est souvent perçue comme complexe, c'est d'abord en grande partie à cause du manque d'informations et de partage d'expérience entre les acteurs de la chaîne de l'immobilier ».

Ainsi, pour permettre une plus grande visibilité et un meilleur partage d'expériences, les projets candidats seront recensés sur la plateforme de Construction21, avec les détails sur l'origine et le recyclage des matériaux, ou encore l'impact carbone évité.

Pour déposer un projet, c'est ici.

Claire Lemonnier