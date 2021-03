Alors que 98 % des visiteurs déclarent se rendre sur le salon EquipBaie-Métalexpo pour découvrir les dernières innovations, Reed Expositions rappelle que les Trophées sont le meilleur moyen pour les entreprises de faire découvrir leurs nouveautés et d'accroître encore leur visibilité. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour l'édition 2021.

Dans l'optique du salon EquipBaie 2021, qui se tiendra du 21 au 24 septembre prochains, Reed Expositions annonce l'ouverture des inscriptions de ses célèbres Trophées. Les intéressés ont jusqu'au 16 avril pour déposer leur dossier de candidature.

Un booster de visibilité

A la clef ? Une visibilité digitale dès la phase de dépôt du dossier, avec une campagne de communication mettant en valeur les innovations sur les réseaux sociaux et sur le site internet du salon. Mais aussi une visibilité physique lors de l'évènement, notamment avec la mise en place d'une signalétique pour mieux identifier et se rendre plus facilement sur le stand des participants au concours.

Pendant le salon, des écrans digitaux diffuseront des vidéos présentant les différentes innovations candidates. Des sessions de pitchs seront également organisées tous les jours pour permettre aux nominés de présenter leur innovation. Les visiteurs seront ensuite invités à voter pour élire leur préférée.

Pour participer à ces Trophées les candidats doivent déposer le dossier d'une innovation lancée il y a moins de 2 ans, ou en cours de lancement sur le marché français.

En mai, les nominés seront sélectionnés par un jury composé d'une quinzaine d'experts indépendants, puis seront invités à rencontrer la presse au mois de juin. Enfin, les lauréats seront dévoilés lors de la remise des Trophées sur le salon, le mardi 21 septembre à 14h à l'Arena Innovation (Paris Porte de Versailles).

Claire Lemonnier