Lancement de la 5ème édition des Trophées Bâtiments Circulaires

Le Booster du Réemploi vient d’annoncer, avec l’appui de Construction21, le lancement de la 5e édition des Trophées Bâtiments Circulaires. Ce concours permet de mettre en lumière des projets de réemploi de grande ampleur et reproductibles, dans des opérations immobilières dites « classiques ». Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2025.

La 5e édition des Trophées Bâtiments Circulaires est lancée. Depuis sa création il y a cinq ans, et avec plus de 120 projets candidats, les Trophées Bâtiments Circulaires se sont imposés comme un concours de référence pour un immobilier circulaire.

Chaque année, le bâtiment est responsable de 46 millions de tonnes de déchets. Très consommatrice en ressources naturelles, l’industrie de la construction est aussi l’une des plus polluantes. Face à ce constat, et dans un cadre réglementaire marqué par la loi AGEC et la RE2020, le réemploi s’impose comme une alternative particulièrement efficace.

Un concours pour sensibiliser au réemploi

Dans ce contexte, les Trophées Bâtiments Circulaires visent à récompenser les meilleures initiatives en matière de réemploi et de conception circulaire, et mettent ainsi en avant des solutions concrètes et efficaces pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments.

L’objectif de ce concours est d’encourager la massification des pratiques en cours en matière d’immobilier circulaire et ainsi montrer que le réemploi est possible à grande échelle et facilement reproductible.

Ce concours, dont les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2025, est ouvert à toutes les personnes physiques ou morales, ayant compétence à représenter le projet proposé au concours et disposant de l’accord du maître d’ouvrage.

Il est ouvert à tous les types de projets circulaires, neufs ou réhabilités, situés en France, Belgique, Suisse, au Luxembourg et au Québec, et livrés avant le 31 mai 2025.

Les projets les plus exemplaires seront sélectionnés par un jury pluridisciplinaire, réunissant maîtres d’ouvrages publics et privés, architectes, cabinets de conseil, bureaux d’ingénierie, contrôleurs techniques et assureurs, tous experts du réemploi. Les heureux vainqueurs seront récompensés lors d’une remise des prix qui aura lieu courant novembre.

