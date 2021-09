Trophées Grues à Tour 2021 : les gagnants révélés !

Jeudi 23 septembre, la cérémonie des Trophées Grues à Tour 2021, organisés par DLR et le SPMDG, a eu lieu. Une fois n'est pas coutume, un gagnant a été récompensé dans quatre catégories spécifiques au secteur. Découvrez les gagnants.

En juillet dernier, la fédération DLR et le Syndicat Professionnel des Monteurs et Dépanneurs de Grues (SPMDG) ont reporté d’un mois la date clôture des candidatures à leur troisième édition des Trophées Grues à Tour. L’occasion pour davantage de professionnels de présenter des projets valorisant le savoir-faire des entreprises du secteur des grues à tour.

C’est au Musée des Arts Forains à Paris, que la cérémonie de remise des trophées s’est déroulée le 23 septembre dernier. Chaque gagnant des quatre catégories du concours a reçu leur distinction d’Albert Galoy, président de la commission Grues à Tour DLR et de Francis Jardet, président du SPMDG.

Cette année, le prix montage GMA a été remporté Valente Grue Assistance. Le vendeur a envoyé une équipe de cinq personnes à la station de ski Les Arcs 2000 pour deux jours de montage d'une grue Gtmr 386B. La grue auto-montante se trouvait précisément à la gare d'arrivée d’une télécabine en rénovation, à 2800 mètres d’altitude. Le trajet exposait à une piste d’accès boueuse de 2000 mètres et à des risques de chutes de neige, donc à des « contraintes géographiques et météorologiques fortes ! », commente le jury.

Dans la catégorie Montage GME, GLI Grues à Tour et ses équipes se sont distinguées dans un chantier en plein cœur de la Rivière de l’Est, à La Réunion. Là-bas, une grue POTAIN MCT58 CHI devait être montée par éléments par hélicoptère, afin de remplacer l’ancienne grue POTAIN 427 E. Selon le jury, les monteurs ont su réaliser cette opération délicate en un « temps réduit ». D’autant qu’ils devaient composer avec le climat cyclonique de La Réunion et préserver la faune et flore environnantes. En outre, l’ancienne grue était en mauvaise état et son porte-flèche devait être sécurisé afin d’éviter le renversement.

Creative Business Solutions est gagnant de l’Innovation de l’année, grâce à son produit MéthoCAD BIM. Il s’agit un outil pour la réalisation de modèle numérique du plan d'installation de chantiers intégrant les grues à tour, pour les entreprises du BTP et loueurs de grues. Ces derniers peuvent contrôler en temps réel et en phase d’études les conséquences de chaque modification du projet par un intervenant. La solution guide l’utilisateur, en lui évitant de recourir à une grue qui ne correspond pas à la réalité du terrain. « Cette phase de préparation, offrant une grande précision des données, permet davantage d’anticipation dans la mise en œuvre (chiffrage, choix des engins…) et assure une meilleure sécurité sur le chantier », estime le jury.

Enfin, le jury s’est retrouvé conquis par le chantier sur un parc éolien offshore du Havre réalisé par Uperio, désigné Chantier de l’année. Ses « équipes ont relevé le défi consistant à monter 16 grues à raison d’une par semaine, malgré des conditions climatiques de bords de mer aléatoires et un contexte sanitaire contraignant », racontent les jurés. Au total, les grues du modèle POTAIN MR608 ont mis 22 semaines à être montées. Les techniciens ont du affronter six semaines de transit, qui ont retardé les livraisons de containers.

Pour en savoir plus sur les lauréats, rendez-vous sur www.trophees-gruesatour.fr



Virginie Kroun

Photo de une :