Location, distribution, manutention : un T4 2024 à trois vitesses

Le baromètre DLR/Asterès dresse un bilan en demi-teinte qui laisse présager une année 2025 prudente pour les acteurs du secteur des matériels de construction et de manutention.

Le quatrième trimestre 2024 met en lumière des évolutions contrastées au sein des secteurs de la distribution, de la location et de la manutention, selon le dernier baromètre DLR/Asterès.

La location en pleine ascension

Portée par une demande soutenue et une valorisation du parc matériel, la location de matériels continue sa progression avec une hausse de +3,5 % sur un an et de +2,6 % sur le trimestre.

Une majorité d’entreprises (60 %) identifient cette valorisation comme un facteur clé de performance. Dans un contexte économique où les entreprises cherchent à optimiser leurs coûts sans immobiliser de capitaux, la location se positionne comme une alternative de plus en plus attractive face à l’achat.

À l’inverse, la distribution enregistre une chute de plus de 8 % sur un an, poursuivant ainsi la tendance négative amorcée au trimestre précédent (-15 %). Cette contraction s’explique par un climat économique morose, une demande en berne et une concurrence accrue des produits chinois qui tirent les prix vers le bas.

La manutention connaît un repli annuel de -4,5 %, son premier depuis début 2022, malgré un fort rebond trimestriel de +12,8 %. Le marché reste marqué par de fortes fluctuations, avec des ventes de matériels neufs et d’occasion en net recul sur un an (-5 % et -10 %) mais une progression notable sur le dernier trimestre (+33 % et +17 %).

L’enjeu pour 2025 sera de confirmer cette reprise pour retrouver une dynamique plus stable.

Des perspectives incertaines pour 2025

L’environnement économique présente des signaux positifs avec une inflation en recul (1,3 %) et des taux d’intérêt en baisse (taux de dépôt à 3 %), ce qui pourrait favoriser l’investissement, notamment dans la construction. Toutefois, les incertitudes économiques et politiques invitent à la prudence.

Si la location semble bien positionnée pour poursuivre sa croissance, la distribution devra faire face à un marché sous tension, tandis que la manutention cherchera à stabiliser son rebond.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock