Worldskills France : les 58 lauréats du BTP dévoilés

La 46ème édition des Worldskills France s'est déroulée à Lyon du 13 au 15 janvier. Elle a réuni plus de 600 compétiteurs dans 64 métiers différents. À l'issue de cette compétition nationale, 58 candidats ont été récompensés dans le secteur du BTP. Ils participeront aux finales internationales des Worldskills à Shanghai en octobre 2022, et aux Euroskills à Saint-Pétersbourg en août 2023.

Reportée plusieurs fois à cause de la crise sanitaire, la compétition Worldskills s'est finalement tenue du 13 au 15 janvier, pour désigner les lauréats nationaux.

Ce dimanche 16 janvier, ces lauréats ont été dévoilés. Dans le secteur du BTP, on compte 58 champions, répartis dans 17 catégories : aménagement urbain et réseaux de canalisations, carrelage, charpente, construction béton armé, construction digitale, couverture métallique, ébénisterie, installation électrique, maçonnerie, menuiserie, métallerie, miroiterie, peinture et décoration, plâtrerie et construction sèche, plomberie et chauffage, solier, et taille de pierre.

Ces lauréats représenteront d'une part l'équipe de France pour la finale internationale des Worldskills 2022, en octobre 2022 à Shanghai, et d'autre part l'équipe de France pour la finale européenne des Euroskills à Saint-Pétersbourg du 16 au 20 août 2023. La 47ème finale internationale des Worldskills se tiendra ensuite en France, à Lyon, du 11 au 14 septembre 2024.

« La plupart des compétiteurs ont été formés par la voie de l'apprentissage, grâce à l'implication quotidienne de leur maître d'apprentissage en entreprise et de leurs formateurs en centre de formation. Les jeunes champions médaillés lors de ces finales nationales ont une nouvelle fois démontré leur talent et leur professionnalisme, ainsi que leur parfaite maîtrise dans la pratique de leur métier respectif », a souligné Éric Routier, président du CCCA-BTP. L'organisme était en effet présent à l'Eurexpo de Lyon aux couleurs de sa campagne de commmunication « La Construction. Demain s'invente avec nous ».

Claire Lemonnier