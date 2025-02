Le CCCA-BTP mise sur l’immersion et l’apprentissage pour séduire les jeunes

Avec son édition 2025, la campagne « La Construction, la vivre c’est encore mieux » veut faire découvrir aux jeunes les multiples opportunités du bâtiment et des travaux publics.

Le CCCA-BTP lance ce 19 février l’édition 2025 de la campagne « La Construction », un dispositif visant à promouvoir les métiers du bâtiment et des travaux publics auprès des jeunes en recherche d’orientation.

Placée sous le slogan « La Construction, la vivre c’est encore mieux ! », cette initiative promeut la diversité et les opportunités du secteur, avec un accent particulier sur l’apprentissage, tremplin vers l’emploi.

Six jeunes professionnels mis en avant

Pour susciter des vocations, six jeunes professionnels incarnent cette édition : Geoffrey, apprenti chef de chantier, Mathilde, apprentie couvreuse, Morgane, apprentie maçonne, Nathan, apprenti plâtrier-plaquiste, Rémi, installateur sanitaire et thermique et chef d’entreprise, et Steve, géomètre-projeteur.

La saison 3 de la série documentaire « Sans filtres » propose six épisodes immersifs pour plonger au cœur du quotidien des professionnels du secteur, diffusés sur YouTube et les plateformes de streaming.

Un spot publicitaire de 20 secondes sera diffusé en télévision, et la campagne sera également mise en avant lors d’événements grand public comme le Printemps du Cinéma et la Fête du Cinéma.

Pour rendre cette campagne encore plus interactive, plusieurs actions sont prévues, comme un jeu-concours, un challenge Instagram, ou un quiz interactif sur les métiers du BTP, ainsi que « Construction Island », un escape game conçu pour découvrir les réalités du secteur de manière ludique et engageante.

Grâce à cette mobilisation inédite, le CCCA-BTP et les professionnels du secteur espèrent attirer de nouveaux talents et prouver que la construction est un domaine d’avenir.

Marie Gérald

Photo de Une : Film publicitaire - ©CCCA-BTP