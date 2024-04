La FFB crée la marque ProAdapt. Réservée aux adhérents de la FFB, cette démarche s’adresse à tous les professionnels du bâtiment qui souhaitent se sensibiliser au dispositif gouvernemental MaPrimeAdapt’.

La population française prend de l’âge. En 2035, un tiers des Français aura plus de 60 ans et ces derniers sont de plus en plus nombreux à souhaiter pouvoir vieillir chez eux. C’est dans ce sens que le gouvernement a lancé début 2024 le dispositif MaPrimeAdapt’, qui vise à financer des travaux d’adaptation du logement à cette perte d'autonomie (sanitaires, logement intelligent...)

Avec cette tendance au vieillissement de la population, le marché destiné aux seniors et aux personnes en situation de handicap prend de l’ampleur. Pour que ses artisans et entrepreneurs adhérents puissent appréhender au mieux ce marché grandissant, la FFB lance sa marque ProAdapt.

ProAdapt, une démarche simplifiée et gratuite

Accessible en ligne, cette démarche, simplifiée et gratuite, s’adresse à tout professionnel du bâtiment qui souhaite se familiariser avec le dispositif MaPrimeAdapt’.

ProAdapt se compose d’un parcours de sensibilisation à réaliser à distance d’une durée d’environ 4 à 5 heures, avec la possibilité de le faire en plusieurs fois. Le parcours se divise en six modules. Ces derniers transmettent les principes du dispositif MaPrimeAdapt’, les bonnes pratiques de la relation client ou encore les ressources documentaires sur des adaptations spécifiques aux seniors et aux personnes à mobilité réduite.

À l’issue du parcours de sensibilisation, une charte d’engagement doit être signée par le dirigeant de l’entreprise. Une fois signée, cette charte permettra l’obtention du logo ProAdapt, qui sera ensuite utilisable pour la communication de l’entreprise. Par ailleurs, il sera possible de faire référencer l’entreprise dans l’annuaire créé par l'ANAH, chargée du dispositif MaPrimeAdapt’. Un système qui rappelle le label RGE pour les travaux aidés par MaPrimeRénov'.

« S’acquitter de ses obligations envers nos seniors est un devoir fondamental. Il n’y a pas une définition unique du logement adapté puisque les travaux nécessaires dépendent des besoins de chaque senior. La proximité de nos artisans et entrepreneurs des territoires permet de répondre à ce défi sur mesure », déclare Olivier Salleron, président de la FFB.

Pour en savoir plus sur ProAdapt, cliquez ici.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock