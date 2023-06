Le groupe Intuis inaugure sa nouvelle usine de PAC et chauffe-eaux

En septembre dernier, le groupe Muller annonçait changer de nom et devenir « Intuis ». En ce mois de juin, le groupe inaugure une nouvelle usine dédiée à la production de pompes à chaleur (PAC) et de chauffe-eaux thermodynamiques. D’une surface de 45 000 m2, elle permettra de produire près de 100 000 chauffe-eaux thermodynamiques et plus de 30 000 pompes à chaleur chaque année.

Dans un contexte où les ventes de pompes à chaleur (PAC) explosent, notamment soutenues par les aides MaPrimeRénov’, Intuis (anciemment groupe Muller) annonce l’ouverture d’un nouveau site de production à Feuquières-en-Vimeu, dans la Somme (80). Afin de créer ce nouveau site de production d’une surface de 45 000 m2, le groupe a investi près de 25 millions d’euros, nécessaires pour la construction des bâtiments, les équipements de production, et les surfaces de stockage. Produire 100 000 chauffe-eaux et 30 000 PAC par an La nouvelle usine Intuis sera capable de produire chaque année près de 100 000 chauffe-eaux thermodynamiques, et plus de 30 000 pompes à chaleur, permettant de répondre aux besoins croissants sur le marché des maisons individuelles et des logements collectifs. Le groupe rappelle avoir développé une gamme de pompes à chaleur dont les puissances allant de 60 kW à 1,2 MW permettent la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage dans les logements collectifs. Ces nouvelles PAC, qui peuvent être installées en remplacement de chaudières collectives, équipent déjà plus de 45 000 logements en France. Philippe Dénécé, directeur général du groupe, souligne que les produits issus de cette nouvelle usine seront certifiés « Origine France Garantie », assurant que la produit obtienne a minima 50 % de sa valeur en France. Intuis comprend aujourd’hui six usines implantées dans les Hauts-de-France, le Grand Est, et les Pays de la Loire, pour un total de 1 200 salariés, et un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros. Claire Lemonnier

Photo de une : Intuis