63 % des propriétaires ont un projet de rénovation pour 2023

Quels sont les projets de rénovation des Français ? C’est à cette question que tente de répondre l’enquête menée par SeLoger début décembre. Résultats : 63 % des propriétaires auraient des projets de rénovation pour 2023. Le point sur les pièces privilégiées et le budget prévu.

Début décembre, SeLoger et OpinionWay ont mené un sondage auprès de 1 000 propriétaires pour mieux cerner les habitudes de rénovation des Français, avec des travaux qui se sont démocratisés depuis le début de la crise sanitaire, le télétravail, et le désir de se sentir bien chez soi.

Cette étude révèle que deux tiers des propriétaires préfèrent rénover leur logement plutôt que de vendre et d’acheter, alors qu’il faudrait désormais en moyenne 8 ans pour rentabiliser un achat.

Par ailleurs, selon SeLoger, qui a étudié plus de 3 millions d’annonces de ventes immobilières, la rénovation d’un bien ferait augmenter son prix d’en moyenne +11,6 % dans les dix plus grandes villes françaises, et de +6,1 % à Paris.

De nombreux projets de travaux

Autre résultat notable : l’étude révèle que 63 % des propriétaires ont l’intention de réaliser des travaux de rénovation en 2023.

Dans le détail, les intentions de travaux concernent principalement l’amélioration de l’esthétique du logement, dans 68 % des cas, mais aussi l’isolation (45 %). Il faut dire que cet aspect est de plus en plus privilégié avec la hausse des prix des énergies.

Dans un contexte d’inflation et de hausse des devis, les propriétaires sont d’ailleurs 32 % à prévoir de réaliser leurs travaux sans recourir à l’aide d’un professionnel.

La salle de bain particulièrement concernée

Concernant les projets de travaux, la salle de bain est la pièce privilégiée dans 32 % des cas.

« Une pièce telle que la salle de bain, souvent utilisée, parfois malmenée entre dégâts des eaux, humidité etc., doit être entretenue de façon régulière et les propriétaires l'ont compris. C'est d'ailleurs une pièce très regardée lors des visites, et la rénover est un véritable atout », explique Barbara Castillo Rico, responsable des études économiques chez SeLoger.

Les projets de travaux dans la salle de bain sont suivis par ceux de la cuisine (28 %), la chambre (26 %), la pièce de vie (24 %), et l’extérieur (22 %). Ces travaux restent assez ciblés puisque seuls 17 % concernent l’ensemble du logement.

Côté budget, plus de la moitié (53 %) des Français prévoient un budget compris entre 1 000 et 5 000 €, 25 % des propriétaires un budget de plus 10 000 €, et 16 % en-dessous de 1 000 €.

« Avec les transformations qui sont en train de s'opérer et notamment les défis énergétiques auxquels nous sommes et serons confrontés à l'avenir, nous pouvons considérer que bon nombre de propriétaires devront passer par la case travaux en 2023. Tantôt pour embellir, tantôt pour entretenir, et parfois par nécessité », conclut la responsable des études économiques chez SeLoger.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock