+15 % pour le marché de la salle de bains en 2021

L’Association des Industries de la Salle de Bains (AFISB) organisait ce lundi la 6ème édition des États Généraux de la Salle de Bains. Cet évènement a été l’occasion de dresser le bilan très satisfaisant du marché de la salle de bains en 2021, et d’évoquer les prévisions pour l’année 2022, risquant d’être entachée par les pénuries et hausses de prix. Les lauréats du « Palmarès des salles de bains remarquables » ont également été dévoilés.

Lors des États Généraux de la Salle de Bains, organisés ce lundi, Juliette Lauzac, chargée d’études chez ADD Power, a présenté les chiffres du marché de la salle de bains en 2021. Après -5,4 % entre 2019 et 2020 en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des points de vente, l’année 2021 enregistre un beau rebond, avec +15 % par rapport à 2020, et +8 % par rapport à 2019. Les ventes des fabricants à la distribution atteignent ainsi près de 2 milliards d’euros en 2021.

L'évolution en valeur sur les 6 dernières années. Source : États Généraux de la SDB 2022

Dans le détail, la robinetterie a représenté la majeure partie du chiffre d’affaires, avec 658 millions d’euros (33 %), suivie par les douches (28 %), la céramique (21 %), les meubles (14 %), et les baignoires (4 %).

La répartition du chiffre d'affaires par produit en 2021. Source États Généraux de la SDB 2022

En 2021, tous les segments sont en croissance, même par rapport à 2019, avec notamment +7 % pour la céramique, +10 % pour les baignoires nues, +11 % pour la robinetterie, +14 % pour les portes et parois de douche, et même +39 % pour les cabines de douches.

Cette croissance s’expliquerait notamment par la forte épargne des Français et le dynamisme des projets de rénovation. La salle de bains serait ainsi la troisième pièce la plus rénovée.

Face à un tel succès, les artisans du bâtiment auraient du mal à suivre. Ces derniers enregistraient ainsi 9 mois de carnets de commandes remplis en avril 2021.

Les pénuries et hausses de prix inquiètent pour 2022

Yves Daniélou, président de l’AFISB, évoque également des incertitudes pour l’année à venir, notamment avec la flambée des prix des matières premières et des énergies, ainsi que les pénuries.

« On a vécu 3 dernières années extrêmement disparates. 2020 a été une année de marasme comme on en a rarement connu, avec des chutes dans l’ensemble de nos entreprises. 2021, une année de croissance de folie. Fin 2021, une très forte flambée des matières premières, et puis cette année 2022, qui démarre également sur les chapeaux de roues, mais cette fois à la crise des matières premières vient se rajouter une crise de l’énergie. Ce qui fait que je vous avoue très humblement que nous sommes là devant un futur qu’on a beaucoup de mal à prévoir et à anticiper », a résumé le président de l’AFISB.

« Cela dit, il faut garder de l’optimisme et de l’espoir. L’optimisme, c’est clairement que les Français ont pris conscience avec le Covid de la nécessité d’avoir un intérieur dans lequel ils se sentent bien, cocooning. Et pour cela, la salle de bain est un élément majeur. La deuxième chose intéressante dans ce contexte de hausses des prix de matières premières et de l’énergie, c’est que les Français prennent de plus en plus à cœur d’acheter des produits locaux ou fabriqués pas trop loin de chez eux », a-t-il ajouté.

Rachel Chermain, secrétaire générale de la Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage, Climatisation et Canalisations (FNAS), a dressé un constat identique : « L’année 2022 commence très bien malgré les préoccupations que nous partageons sur les problèmes d’approvisionnement, la contraction du pouvoir d’achat des Français, et le risque de report, voire d’arrêt, de certains projets ».

Côté formation et montée en compétences, la secrétaire générale de la FNAS en a également profité pour annoncer un projet de création pour une formation de « concepteur-vendeur de salles de bains », qui devrait ouvrir à partir de septembre 2022.

Enfin, pour 2022, les différents intervenants ont également évoqué l’avenir prometteur de « MaPrimeAdapt’ », une nouvelle aide à l’accessibilité des logements promise par le gouvernement, qui nécessitera de l’anticipation, mais devrait encore rebooster le marché de la salle de bains.

4 lauréats pour le « Palmarès des salles de bains remarquables » Outre ce point conjoncturel, l’évènement a été l’occasion de remettre leur prix aux lauréats du « Palmarès des salles de bains remarquables ». Cette année, la médaille d’or revient à la gamme complète « Liquid » de Vitra. Le jury a salué un design minimaliste et original. L’argent a été attribué au meuble « Expression » de Delpha, et le bronze au radiateur « Slim » de Finimetal. Une mention spéciale a également été remise à la nouvelle collection « RainDrain » de Hansgrohe.

