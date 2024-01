Action Logement limite les dégâts de la crise en rachetant 30 000 logements neufs

En réponse à la crise du logement qui touche sévèrement le pays, Action Logement a annoncé le rachat de 30 000 logements neufs aux promoteurs. Une initiative qui a contribué à « limiter la casse » dans un marché immobilier neuf « asphyxié ».

Action Logement, acteur majeur du logement social et des aides à l'habitat, a marqué l'année 2023 en rachetant 30 000 logements neufs aux promoteurs. Cette initiative, saluée par le président de l'organisme, Bruno Arcadipane, a permis de « limiter la casse » dans un secteur fortement impacté par la crise du logement neuf.

« En juillet, nous avions pris nos responsabilités en proposant de soutenir ce secteur et d'acquérir 30 000 logements auprès des promoteurs. (...) Ceux-ci sont désormais acquis », a déclaré M. Arcadipane lors de la cérémonie des voeux. Cette acquisition a été réalisée en réponse à la crise du logement neuf, qui a poussé le gouvernement, dès juin, à planifier le rachat de 47 000 logements non vendus détenus par des promoteurs, impliquant également la Caisse des Dépôts (CDC).

Une année 2023 « calamiteuse »

Le président d'Action Logement a souligné l'ampleur de la crise en mentionnant avoir reçu plus de 100 000 offres en cinq mois, provenant de tous les territoires et acteurs du secteur. Bruno Arcadipane a exprimé ses inquiétudes quant à la situation du marché immobilier neuf, le qualifiant d’ « asphyxié », et décrivant l'année 2023 comme « calamiteuse » pour le logement.

Dans son discours, le président d'Action Logement a demandé au gouvernement « moins de textes et plus d'actes » pour résoudre la crise du logement, et a plaidé en faveur de la priorisation du logement, au même titre que l'éducation et la santé.

Confirmé dans ses fonctions, le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu a souligné qu'il restait « ministre du logement, du transport, de la transition écologique et de la cohésion des territoires ». Face à la crise persistante, il a jugé « pas imaginable qu'il n'y ait pas de ministre délégué » au logement.

En 2023, Action Logement a consacré plus de 9,2 milliards d'euros à des projets de construction ou de réhabilitation de logements, obtenant plus de 44 000 permis de construire (contre 43 000 l'année précédente).

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock