Crise du logement : la FFB IDF appelle à une action politique immédiate

La crise du logement qui sévit en France, et plus particulièrement en Île-de-France, met en péril l'ensemble du secteur du bâtiment. Les derniers chiffres publiées par la Fédération du Bâtiment (FFB) Grand-Paris IDF révèlent les défis auxquels font face les professionnels de la construction, et appellent à une intervention urgente des pouvoirs publics pour éviter de nombreuses conséquences sociales et économiques.

Entamée il y a plusieurs mois, la crise de la construction neuve continue de s'aggraver, avec une baisse constante des chiffres régionaux. En dépit des besoins croissants des Franciliens, les entreprises du secteur se heurtent à des obstacles majeurs tels que le manque d'autorisations nécessaires et l'explosion des prix du foncier. « Les objectifs de construction fixés par la loi de 2011, autorisant la construction de 70 000 logements par an, sont loin d'être atteints et plonge le secteur dans une situation critique », introduit Edouard Durier, vice-président de la Fédération du Bâtiment (FFB) Grand Paris Ile-de-France. Une chute de -18 % en Île-de-France Au troisième trimestre 2023, la FFB Île-de-France présente des chiffres inquiétants, avec une baisse de 18 % par rapport à la moyenne nationale (-16 %). Les autorisations chutent également de manière significative, avec une diminution de 32 % en Île-de-France par rapport à 28 % au niveau national. Des données d'autant plus préoccupantes en sachant que la construction neuve représente 48 % du chiffre d'affaires des entreprises du secteur. La crise touche également le secteur non résidentiel, avec une chute de près de 20 % des mises en chantier de locaux en Île-de-France sur 12 mois, et une chute de 41 % des autorisations pour les bureaux au T3 2023. La région subit les conséquences de la perte d'attractivité de certains quartiers, conduisant à « un taux de vacance record » (9 %), regrette Edouard Durier. Si l'entretien-rénovation semble relativement stable pour le moment, avec une augmentation modeste de l'activité de 0,9 % sur la région au troisième trimestre, les perspectives pour 2024 sont incertaines. Les entreprises du secteur, malgré leur potentiel, rencontrent des difficultés en raison des incessantes refontes des dispositifs d'aide aux particuliers. « Les défaillances et dépôts de bilan risquent d'augmenter en 2024, mettant en danger l'ensemble du secteur », prévient le vice-président de la FFB Grand Paris. Un secteur « en danger » Face à cette crise, la fédération propose des solutions concrètes, notamment pour lever les freins à la rénovation énergétique des copropriétés, avec la création d'un Prêt rénovation copropriété, garanti par l'État. Cependant, la solvabilité des ménages reste un obstacle majeur, et souligne « la nécessité d'une révision des aides et d'une simplification des dispositifs ». Sur le volet social, les défaillances d'entreprises en Île-de-France augmentent, avec une hausse de 28 % par rapport à novembre 2019. Les effectifs salariés touchés connaissent une augmentation de 44 %, soit environ 9 200 salariés. Toutefois, la FFB Grand Paris IDF salue la décision du gouvernement d'étaler le remboursement des Prêt Garanti par l'État (PGE) sur trois années supplémentaires. « La crise du logement en Île-de-France requiert une action immédiate et significative des pouvoirs publics. L'ensemble du secteur du bâtiment est en danger, et les retombées économiques et sociales pourraient être dévastatrices si aucune mesure n'est prise rapidement. Les professionnels du secteur appellent à une prise de conscience collective et à des solutions concrètes pour sauver l'industrie du bâtiment et répondre aux besoins essentiels des Franciliens en matière de logement », conclut Edouard Durier. Marie Gérald Photo de une : Adobe Stock