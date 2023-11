Avec Mareterra, Monaco va se transformer

L'immense chantier de 2 milliards d’euros sur la mer Méditerranée, Mareterra, va faire gagner 6 hectares à Monaco. Ce dernier sera livré avec 8 mois d’avance a annoncé le promoteur du projet, Anse du Portier.

Monaco, la petite principauté de deux kilomètres carrés et de 39 000 habitants, va s'étendre davantage sur la mer Méditerranée avec le projet Mareterra.

Lancé en 2015, il est conçu comme une prolongation du littoral actuel, du Grimaldi Forum jusqu'au tunnel du Grand Prix de Formule 1. Ce chantier d'une valeur de 2 milliards d'euros devrait être livré avec huit mois d'avance, a annoncé la société Anse du Portier.

130 logements et dix villas

Conçu par l'architecte italien Renzo Piano et le cabinet Vallode et Pistre, Mareterra se compose de cinq immeubles abritant 130 logements ainsi que dix villas. Actuellement en phase avancée, la plupart des propriétés, qui peuvent atteindre jusqu'à 120 000 euros le mètre carré à Monaco, ont déjà trouvé preneur.

Si les bâtiments sont en bonne voie, les travaux extérieurs restent à réaliser. Ces derniers visent à créer un espace verdoyant comprenant une promenade en bord de mer, un petit port et un parc ouvert au public.

Guy-Thomas Lévy-Soussan, administrateur délégué de l'Anse du Portier, déclare que « Mareterra est un véritable accomplissement pour Monaco ».

Toutefois, conscient des enjeux environnementaux, il souligne l'importance de préserver la mer en tant qu'élément à valoriser et non à altérer. « La mer est ainsi un nouveau terrain à conquérir mais il ne faut pas l'abîmer », ajoute-t-il, alors que ce projet se distingue par sa complexité, défiant même les normes du Moyen-Orient en raison de contraintes sismiques et environnementales, ainsi que de sa profondeur considérable.

Mais au-delà de son aspect immobilier, ce projet d'envergure tend à démontrer qu'il est possible de s'étendre sur la mer tout en préservant son écosystème. Avec des réserves marines avoisinantes, le chantier a pris de nombreuses mesures pour recréer des habitats pour la faune et la flore, en installant des structures, des enrochements et des récifs artificiels.

Marie Gérald (Avec l'AFP)

Photo de Une : © Mareterra et Anse du Portier